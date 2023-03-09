İmpuls Nedir? Biyoloji ve Tıpta İmpulse Ne Demek, Hızını Etkileyen Faktörler Neler?

Öğrenciler başta olmak üzere biyolojiye meraklı pek çok insan da biyolojik terimlere ilgi gösterir. İmpuls nedir sorusu da bu nedenle sıkla söz konusu haline gelir. Bu yazımızda sizin için impuls hakkında merakınızı giderecek konuları derledik. Biyoloji ve tıpta impulse ne demek, impuls hızını etkileyen faktörler nelerdir gibi soruların yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İmpuls Nedir?

İmpuls, sinir telleri ile alakalı bir tür biyolojik faaliyet olarak bilinir. Kısaca uyarma sonucu bir sinir teli boyunca ortaya çıkan kimyasal ve elektriksel değişiklikler olarak ifade edilir. Nöronlar aracılığıyla gerçekleşen değişiklikleri ileten unsur, impuls olarak adlandırılır.

İmpuls Hızını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Vücut içerisinde çeşitli durumlarda uyarı verilir. Bu uyarıları ise ilk hisseden birim, sinirler olarak bilinir. Gelen uyarının büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli değildir çünkü sinirler her zaman aynı tepkiyi verir. Biyoloji alanında bu duruma ya hep ya da hiç yasası da denir. Vücuda gelen uyarıların şiddeti ile impuls değeri farklılık gösterir. Bunun anlamı ise şudur: İmpuls sayısı arttıkça gösterilen tepki de artar. İmpuls hızını etkileyen faktörleri ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: