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Haberler Eğitim Haberleri İmtihan Eş Anlamlısı – İmtihan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 16:35 Son Güncelleme: 22.9.2021 16:35

İmtihan Eş Anlamlısı – İmtihan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İmtihan Eş Anlamlısı – İmtihan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Geçmişte daha yoğun olarak kullanılsa da günümüzde imtihan kelimesi, birçok alanda kullanılıyor. Okullarda, dini konularda, yazı dilinde kullanılan imtihan ile anlamdaş sözcükler bulunuyor. İmtihan kelimesi yerine bu eş anlamlı sözcükleri kullanmak isteyenler, "imtihan eş anlamlısı veya anlamdaşı nedir” sorusunun yanıtını araştırıyor. Türk Dil Kurumu ve eş anlamlı kelimeler sözlükleri bu noktada merak edilen sorulara yanıt veriyor. Buna göre, imtihan eş anlamlısı nedir, imtihan yerine hangi kelimeler kullanılabilir?

İmtihan kelimesi, eskiden kullanımı daha fazla olan bir kelime olmakla birlikte günümüzde de başvurulan bir sözcük. İmtihan eş anlamlısı, zaman zaman vatandaşlar ve Türk dili ile ilgili eğitim gören ya da ders alan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bunun nedeni "imtihan"nin günlük hayatta halen çok sık kullanılması ve farklı anlamlara gelmesi. Eş anlamlı sözcükler ve TDK sözlüklerine, kelimelerin eş anlamlısını bulmak için başvuruluyor. Buna göre, imtihan eş anlamlısı nedir, imtihan ne anlama gelmektedir? İşte, imtihan eş anlamlısı, anlamdaşı olan kelimeler...

İMTİHAN EŞ ANLAMLISI

İmtihan sözcüğünün eş anlamlı kelimesi sınav sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

İMTİHAN NE DEMEK?

İmtihan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İmtihan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre imtihan kelimesi anlamı şu şekildedir:

  • Sınav
  • Güç, direnme, dayanışma gerektiren, sonucunda deneyim kazandıran zor bir durum
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İmtihan Eş Anlamlısı – İmtihan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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