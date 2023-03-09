Inbound Nedir? Inbound Çalışma Nedir, Çağrı Merkezi Ne İş Yapar?

Hayatımız boyunca sıklıkla karşımıza çıkmasa da duyduğumuz zaman inbound nedir diye düşünebiliriz. Bunu öğrenmek için de araştırmaya koyuluyoruz. Sizler için bu konu hakkında araştırma yaptık ve inbound çağrı merkezi ne demek bulduk. Bunun yanı sıra bulduğumuz verilerin arasında inbound çalışma nedir sorusunun cevabı da mevcut. İçeriğimizin kalan kısmına inerek inbound nedir, nasıl okunur sorularının cevaplarını ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Inbound Nedir?

Inbound kelime olarak,

• Toplu taşıma araçları için, şehir merkezine doğru giden

• Gelen

• Limana giren gemi

• limana doğru yönelmiş

• Havalimanına giren uçak

• Gelen trafikle ilgili

• Gelen sevkiyat

• Topu saha dışından takım arkadaşına pas vererek oyuna sokmak

gibi anlamlara gelmektedir ve inbownd şeklinde okunur.

Bunun yanı sıra çağrı merkezlerinde bulunan ekiplerden bir tanesidir. Çağrı merkezi sektörde ise gelen arama olarak bilinir.

Inbound Çağrı Merkezi Ne Demek?

Her insan hayatı boyunca çağrı merkezini en az bir kere aramış ve iletişim sağlamış olabilir. Herhangi bir firma ya da iş yerine ulaşmak istediğiniz zaman, firmanın telefon numarasını aradığınız zaman ilk etapta sizi çağrı merkezi karşılar. İşte tam olarak bu operatörlere "Inbound" denilmektedir. Kelime anlamı olarak ise "Gelen Arama" olarak nitelendirilir.

Çağrı merkezlerinde esasen inbound ve outbound olarak iki farklı ekip bulunmaktadır. Eğer telefonunuzu arayıp sizi bilgilendirmek, ürün tanıtmak ya da satış yapmak istiyorlarsa bunlar outbound operatörleridir. Aslında bütün çağrı merkezi çalışanlarının amacı ortaktır; müşteri odaklı çalışıp sorulara cevap vermek, herhangi bir sorun karşısında iş bitirici olup çözüm üretmek, ürün/firma tanıtımı yapmak ya da satış yapmak. Son zamanlarda artan internet üzerinden alışveriş yapmak, tatil rezervasyonları ya da banka işlemlerinin telefon üzerinden gerçekleştirilmesi, firma ve iş yerlerinin çağrı merkezlerinin güçlenmesine sebep olmuştur. Yenilikleri takip eden ve çağa ayak uyduran bir işletmeci ya da yönetici sağlam ve güvenilir bir çağrı merkezi çalışanlarına sahip olmanın önemini çok iyi bilmektedir. Bu tür firmalarda mutlaka inbound ve outbound operatör ekipleri bulundururlar.

Inbound Çalışma Nedir?

Inbound ekibi, müşterileriler aradığı zaman tamamen onların isteklerine, sorularına ve merak ettiklerine odaklı bir şekilde onlarla iletişim kurar. Eğer müşteri, müşterisi olduğu firma ile ilgili bir şikâyette bulunuyorsa bu sorun için yardımcı olmak inbound ekibinin görevidir. Üst mertebelere ulaşmadan tamamen çözüm odaklı düşünür ve sorunu en hızlı biçimde çözmeye gayret ederler. Aynı şekilde gelen bir aramada müşteri olmayan bir birey, firma ya da ürün hakkında bilgi almak istiyor ise, en gerekli bilgileri aktarmakta ve satış ya da tanıtım yapmaktadırlar. Örneğin daha önce müşterisi olmayan bankayı arayan biri, krediler hakkında bilgi almak isterse arayacağı numara çağrı merkezinin inbound ekibinin numarasıdır. Operatörlere ulaştıkları zaman krediler ve faizleri hakkında bilgi almak isteyen bireye en verimli şekilde yardımcı olmak, kredi talebinde bulunmasını ve bankanın müşterisi olmasını sağlamak inbound operatörünün görevlerindendir. Böylelikle bilgi amaçlı arayan bireyin işi çözülmüş, inbound operatörü yaptığı verimli anlaşma ile prim kazanmış olur ve banka yeni bir müşteri kazanmış olur.

Çağrı Merkezi Ne İş Yapar?

Çağrı Merkezi, verilen hizmetler ya da satın alınması sağlanan ürünlerle ilgili sorun yaşayan ya da bu konu hakkında soruları olan müşterilere destek sunar.. Müşteri hizmetlerinin en kritik departmanı olarak değerlendirilmektedir.

Çağrı merkezi çalışanı, müşterilerin sorularına yanıt vererek, onlarla iyi bir iletişim kurma gibi sorumlulukları olan Çağrı merkezi çalışanının görevleri ise şunlardır;

• Bağlantı yapılan kişiyle, telefon kayıtları saklama hususuna göre iletişim kurmak,

• Müşteri şikâyetlerini iyi bir dinleyici olarak dinlemek,

• Sorun yaşayan kişilere çözüm önerileri sunmak,

• Yetkilerini ve bilgilerini aşan herhangi bir durum meydana gelirse bu durumu ilgili departmana yönlendirmek,

• İşletme ve müşteri arasında iyi bir iletişim köprüsü kurmak,

• Saygı ve kurallar çerçevesinde problemlere çözüm bulmak,

• Kısa ve net bilgilendirmeler sayesinde firmaya müşteri kazandırmak,

• Kampanyaları müşterilere aktararak satış yapmak,

• Inbound aramaları ile gelen müşterilere firmanın hizmet ve ürünleri hakkında detaylı bilgi vermek.