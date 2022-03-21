İnç Ne Demek? Ekranda Ve Televizyonda İnç Nedir, Nasıl Ölçülür?

İnç, özellikle Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin kullandığı bir birim uzunluğudur. İngiliz ölçü birimi olan 1 inç = 2,54 cm'dir. Genellikle bir ekranın köşegenini ölçmek için bilgisayarlarda ve ileri teknoloji ürünlerde kullanılır.

İnç Ne Demek?

Dünya çapındaki yaygın görüşe göre inç, İngiliz bir zanaatkarın başparmak genişliğinden türetilmiştir. Bu ölçü birimine göre 1 inç, 2,54 cm'ye karşılık gelir. İnç, İngiliz sisteminin temel birimidir. İngiliz inç birimi (25,39998 mm) ve Amerikan inç birimi (25,40005 mm) olarak ikiye ayrılır. Amerika'da çok yaygındır, hatta öyle ki pantolon boyutlarında bile inç birimini görmek mümkündür.

Esasında İngilizce olan 'inch' kelimesi, Türkçede 'inç' olarak adlandırılır. Bu, yaklaşık olarak bir başparmağın genişliğine eşittir. Bu nedenle, yurt dışında 'parmak genişliği' de denilir. İngilizce konuşulan ülkelerde, ABD, İngiltere veya Kanada'nın yanı sıra, tüm dünyada giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Ölçü birimi olarak dünyada sadece elektronikte değil, moda alanında da bulunur. Özellikle kot pantolonlarda, bel bölgesinin genişliğini belirtmek için kullanılır. Bunun haricinde dış giyimde çok fazla yer almamaktadır. Kısaltması 'in' dir. İnç birimi aynı zamanda, kadın ayakkabılarında topuk yüksekliğini belirtir. Yurt dışında, yüksek topuklu ayakkabılar veya platformlu ayakkabıların topuk boyları, inç cinsinden hesaplanır.

Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Kanada ve İrlanda gibi bazı ülkelerde inç, teknik alanda kullanılır.

İnç Nedir?

'Inch' kelimesinin kökeni İngilizcedir ve günümüze Roma ölçü birimi uncıa'dan gelir. Latince 'uncıa', 'onikinci kısım' anlamını taşır. Bu mantığa göre 1 inç, bir ayağın on ikinci kısmına denk gelir. Bunun yanı sıra, İngilizlerin eski ağırlık birimi olan ons da, aynı kelimeden türetilmiştir.

19. yüzyıldan itibaren metrik sistemin ortaya çıkmasına kadar, inç tüm Avrupa'da yaygın bir uzunluk ölçüsü olarak kullanılmıştır. Buna karşın, dünyanın farklı birçok ülkesinde değişik isimlerle adlandırılmıştır.

Fransa, İskandinavya yarımadası, Hollanda ve Slav ülkelerinin dillerinde, inç terimini tanımlamak için genellikle 'insan başparmağı' ile benzetmesi yapılmıştır. Bu hesaba göre, yetişkin bir erkeğin baş parmağının boyutlarına denk gelir.

İnç Nasıl Ölçülür?

1 inç 25,4 milimetre (mm), yani 2,54 santimetre (cm) veya 0,0254 metre (m) dir.

1 inç = 2,54 santimetre şu anlama gelir; inç genişliğini santimetreye çevirmek için yapılması gereken 2,54 ile çarpmaktır.

Aynı şekilde, ölçü birimini çevirmek tam tersi bir biçimde işler. Örneğin, bir eteğin bel genişliği santimetre cinsinden hesaplanıyorsa, inç olarak boyutunu öğrenmek için sonuç 2,54'e bölünmelidir.

Bu dönüşümler, akıllı cihazlar, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi elektronik eşyaların ekran büyüklüklerini hesaplamak için de geçerlidir.

Değişik ölçü birimlerini, inç, metre, milimetre, mil, mikrometre, kilometre, desimetre, deniz mili ve daha fazlasını hızlı bir şekilde dönüştürmek için çevrimiçi olarak elektronik tablolar, hesap makineleri ve uzunluk dönüştürücüleri kullanılabilir. Özellikle inç veya inç cinsinden verilen değerler için, bu dönüştürücüler çok fayda sağlayabilir.

Ekran İnç Hesaplama

Televizyon veya bilgisayar ekranının kaç inç olduğunu öğrenmek için önce, genişliği ve yüksekliği ölçülmelidir. Daha sonra, genişliğin ve yüksekliğin karesi bulunmalı ve ortaya çıkan sayılar toplanmalıdır. Diyagonal ölçümü ve ekran boyutunu bulmak için toplama sonucunun karekökü alınmalıdır. İnç, bilgisayar ekranlarının, LCD ve plazma TV'lerin köşegenini ölçmeyi sağlayan İngiliz bir ölçüm birimidir. Buna göre: