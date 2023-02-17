İnce Zıt Anlamlısı Nedir? İnce Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Kelimeler bazen hem soyut bir anlatım hem de somut bir anlatıma sahip olabilirler. Yani hem bir duygu ya da düşünceyi nitelerken hem de elle tutulur nesnelerden bahsedebilirler. İnce kelimesi de bu şekilde karşımıza çıkan ve iki anlamı olması dolayısıyla bazen kafa karışıklığına sebebiyet veren bir kelimedir. Eğer bir kelimenin zıt anlamını ve anlam detaylarını öğrenmek istiyorsanız önce o kelimenin kökenini ve kendi anlamını öğrenmelisiniz. Şimdi yazımızın detayınca önce ince kelimesinin anlamından sonra da zıt anlamından bahsedeceğiz.

İNCE KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yukarıdaki yazımızda da bahsettiğimiz gibi aslında ince kelimesi birden fazla anlam ile karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden yazımızın devamında ince kelimesini iki başlık olarak inceleyeceğiz.

1.Anlam: İnce kelimesinin somut bir ifade olarak kelime anlamına baktığımızda karşımıza boyut ifadesi olarak çıkmaktadır. Buna göre ince kelimesinin anlamı 'kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, zayıf' şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Cümle ile örneklendirirsek eğer;

Aldığı tahta parçalarının hepsi istediğinden daha inceydi.

Çok ince bir kadın, hiçbir kıyafet güzel durmuyor.

2.Anlam: Duygu, düşünce inceliği olarak da karşımıza çıkan ince kelimesi ikinci anlamına baktığımız zaman 'kibarlık, düşüncelilik' şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamın da örnek cümle içinde kullanım örnekleri ise şöyledir;

Gelirken çiçek alması çok ince bir davranış olmuş.

Hep çok ince bir insandı, nezaketi herkesi büyülerdi.

İNCE KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

İnce kelimesi hem boyut bildiren hem de nezaket anlamına gelen bir kelime olduğu için anlamını 2 başlık altında açıkladık. Zıt kelimesini de aynı şekilde iki başlık altında açıklayarak daha anlaşılır olmasını sağlayacağız.

1.Anlam: Boyut olarak incelik bildiren ince kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime 'KALIN' kelimesidir. Kalın kelimesi kelime anlamı olarak 'enli ve gür' anlamına gelmektedir. Cümle ile örneklendirirsek eğer;

Ağaç kütükleri o kadar kalındı ki iki kişi etrafını saramadı.

Kalın bir kalem ile yazmaya çalıştığı için yazısı anlaşılmaz oldu.

2.Anlam: Duygulardaki nezaketi ve kibarlığı anlatan ince kelimesinin zıt anlamlısı 'KABA' kelimesi olarak karşımıza çıkar. Kaba kelimesinin kelime anlamı 'terbiyesi, görgüsü kıt. İncelikten yoksun' şeklindedir. Kaba kelimesi ile ilgili örnek cümleler;

İnsanlara o kadar kaba davranıyordu ki sonunda etrafında kimse kalmadı.

Bu davranışlarının ne kadar kaba olduğunu biri ona anlatmalı.

İNCE KELİMESİ İLE BENZER KELİMELER

Dilimizin çok anlamlı olması bazen kelimelerin birden fazla anlamı ve bu anlamların farklı zıt anlamları olmasına sebep olmaktadır. En azından cümle içinde karşılaşıldığında kelimelerin ayırt edilebilmesi açısından benzer kelimelerin de bilinmesi gerekmektedir. İşte ince kelimesi ile benzer kelimeler;