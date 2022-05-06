İnci Nasıl Oluşur? İstiridyenin İçinde Bir İnci Nasıl Ve Kaç Yılda Oluşur?

İnci, istiridye gibi kabuklu deniz canlılarının içerisinden çıkarılan ve süs eşyası olarak kullanılan küçük, yuvarlak, yüksek değerli, sedef renginde ve sert bir maddedir. Özellikle mücevher olarak üretimi oldukça fazla olan inciler hakkında en çok yanıtı aranan soru "inci nasıl oluşur?" sorusudur. Sedef yapısında ve farklı renklerde bulunabilen inci, genellikle ılıman ve sıcak bölge denizleri içerisinde yaşamakta olan kabuklu canlılar içerisinde oluşur.

İnci Nasıl Oluşur?

Değerli bir taş olan incinin kaynağı istiridye olarak karşımıza çıkar. İstiridyeler, yumuşakçalar şubesinin yassı solungaçlılar sınıfında yer alan çift kabuklu bir hayvandır. İstiridyeler, kabukların içeri giren toz ve kum tanelerini düşman olarak algılar.

Toz ve kum tanelerini, kendi üretmiş olduğu "incinin annesi" adı verilen, sert, katı ve güçlü olan sedef minerali ile birbirlerine sıkıca yapıştırır. kabuktan içeri yabancı cisimler ve kum tanecikleri girdikçe bu sert kitle sedef ile birlikte daha sıkı sarılır. En sonunda bu kütle parlak ve sert bir hal alır. Son halinde bu nadide parlak ve sert kütleye "inci" adı verilir. Bir incinin %90'ından fazlası "kalsiyum karbonat" adı verilen maddeden oluşur.

İnci Kaç Yılda Oluşur?

İnci oluşumunun süresi, istiridyenin yaşadığı ortam şartlarına göre değişkenlik gösterir. Günümüzde ılıman ve sıcak bölgelerde denizlerde doğal olarak inci üreten istiridyeler bulunur. Aynı zamanda insan yapımı olarak havuzlarda da inci üretimi mevcuttur. Bu incilerin oluşumu ortalama 3- 7 yıl arasındadır. Yabani incilerin oluşumu ortalama 7 yıldır ve düşük kalitede inciler ise ortalama 1 yıl içerisinde oluşurlar.