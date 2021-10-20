İndirim Zıt Anlamlısı Nedir? İndirim Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede pek çok kelimenin bolca anlam ilişkisi bulunmaktadır. İndirim kelimesi de anlam bakımından birçok kelimeyi kapsadığı için anlam ilişkisi biraz geniş olabilmektedir. Özellikle indirim kelimesine benzer birçok kelime bulunmaktadır.

İNDİRİM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

İndirim kelimesi günümüzde oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni ise parayla doğrudan ilişkili olmasıdır. İndirim sözcüğünün yapısına baktığımızda karşımıza ad çıkmaktadır. Bu nedenle cümle içerisinde ad görevinde kullanılmaktadır. İndirim sözcüğünün gerçek ve terim anlamları bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında indirim sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

Bir malın, bir hizmetin vb. fiyatında yapılan indirme, değer düşürümü.

Aşağı düşürme, azaltma, indirme

Sesin yüksekliğini biraz düşürüş ya da parçayı ilk tonundan birkaç derece aşağı alış.(müzik terimi)

Vücut bölümlerini, kaldırıldıkları yerden, kendi ağırlıklarıyla doğal duruma getirme.(spor terimi)

İNDİRİM KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

İndirim kelimesinin barındırdığı anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Buradan yola çıkarak indirim kelimesinin genel bir anlam ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle bu kelimenin eş anlamlıları ve zıt anlamlıları da genel bir anlam ifade etmektedir. İndirim sözcüğünün eş anlamlıları 'ıskonto, tenzilat' gibi sözcüklerdir. Bu bilgilere bakarak indirim kelimesinin zıt anlamlısı 'zam' kelimesidir. Bu iki kelime cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısıdır. Bu kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu örnekleri verebiliriz:

Bütün seri sonu ürünlerimizde indirim başlattık ve satışlar çok yükseldi.

Harçlara zam gelince ben de okumayı bırakmak durumunda kaldım.

İNDİRİM KELİMESİNE BENZER KELİMELER

İndirim kelimesi çok genel bir anlam ifade ettiği için birçok kelimeyle etkileşim halindedir. İndirim kelimesine benzer kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: