İnegöl Nerede? İnegöl Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

İnegöl nerede diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabını Türkiye siyasi haritası üzerinde de arayabilirsiniz. İnegöl hangi ilde sorusuna cevap bulduğunuzda, bu ilçenin gezi planınıza dâhil edilmesi gerektiğini anlayacaksınız. İnegöl nereye bağlı araştırması için gezi rehberlerinden de yararlanabilirsiniz. İnegöl nerenin ilçesi gibi merak edilen soruların cevaplarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

İnegöl Nerede?

İnegöl, Marmara Bölgesi'nde bulunan ve Bursa iline bağlı olan bir ilçedir. Türkiye'nin kuzeybatı bölümünde bulunan söz konusu ilçenin nüfusu 242 bindir. İlçenin kuzeyinde Yenişehir, kuzeybatısında Kestel, güneyde Kütahya'nın Domaniç, doğuda ise Bilecik'e bağlı olan Pazaryeri ve Bozüyük ilçeleri bulunmaktadır. İnegöl'ün yüzölçümü de 1.118 km2'dir.

İnegöl'ün Bursa şehir merkezine olan uzaklığı 45 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği de 295 metredir. İlçede toplam 30 mahalle bulunmaktadır. İnegöl aynı zamanda Bursa ilinin en çok bilinen ve ziyaret edilen ilçeleri arasında sayılır.

İnegöl'e Nasıl Gidilir?

İnegöl'e ulaşmak için farklı ulaşım alternatiflerinden yararlanabilirsiniz. İlçeye çok kolay ve pratik ulaşım araçları ile ulaşmanız mümkündür. İlçeye ulaşacağınız en cazip ulaşım vasıtası özel araçtır. Özel aracınızla Bursa il merkezinden yaklaşık yarım saatte İnegöl'e ulaşmanız mümkündür. Ulaşım için toplu ulaşım araçlarından da yararlanabilirsiniz.

İnegöl'e ulaşım için havayolunu da tercih edebilirsiniz. Bu kapsamda kullanacağınız en uygun havaalanı Bursa Yenişehir Havaalanı'dır. Komşu il merkezlerindeki havaalanları da İnegöl'e ulaşım için kullanılabilir. Fakat söz konusu havaalanları İnegöl'e biraz uzak kalacaktır.