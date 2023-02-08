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Giriş Tarihi: 8.2.2023 09:41 Son Güncelleme: 8.2.2023 09:42

İnfilak Ne Demek? İnfilak Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayatta sıklıkla işittiğimiz ve kullandığımız kelimelerden infilak kelimesi kökeni nereden gelmektedir merak edilmektedir. Türkçe’mizde anlamı ve yazımı merak edilen infilak etmek ne anlama gelir? İnfilak ne demek? Bu suallerin yanıtlarını ve infilak kelimesinin cümle içinde kullanım örneklerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

İnfilak Ne Demek? İnfilak Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İnfilak kelimesi özellikle haber ve gazetelerde karşımıza çıkan bir sözcüktür. Bu sözcüğün anlamını doğru olarak bilmek, yazımın nasıl olduğunu öğrenmek hem metinleri daha iyi anlamamıza hem de kendimizi çok daha anlaşılır ifade etmemize yardımcı olacaktır. Peki, infilak etmek ne anlama gelir? İnfilak kelimesinin kökeni nedir? Tüm bu soruların yanıtları ve detaylar içeriğimizde yer almaktadır.

İnfilak Ne Demek?

İnfilak kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Kökeni Arapça patlama anlamına gelen bir kelimedir. TDK sözlüklerine göre infilak kelimesi patlama, ani ve güçlü patlama anlamına gelmektedir. Geniş bir alanı etkileyen büyük patlamaları ifade etmek için infilak kelimesi kullanılır daha çok infilak etmek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca patlayıcı özelliği bulunan maddeler de infilak maddesi olarak ifade edilmektedir.

İnfilak Etmek Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu sözlüklerine baktığımız zaman infilak etmenin hem gerçek hem de mecazi anlamlarını görmekteyiz. Gerçek anlam olarak infilak etmek, büyük ve şiddetli patlama anlamına gelmektedir. Mecazi anlamdaki infilak etmek ise, kişinin birikmiş duygularını bir anda ortaya çıkarması anlamına gelir. İnfilak etmek kelime grubunun her iki anlamıyla cümle içinde kullanım örnekleri ise şunlardır;

  • Benzin istasyonlarında en ufak bir ihmal infilaka neden olabilir.
  • Tonlarca yanıcı madde taşıyan tanker kaza sonucunda infilak etti.
  • Yıllardır içine attığı üzüntü sonunda infilak etti.

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İnfilak Ne Demek? İnfilak Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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