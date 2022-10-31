İngiliz Atasözleri – Yabancı Deyimler Sözlüğü ile İngiliz Atasözleri ve Türkçe Anlamları

İngiliz atasözleri içinde bazıları dilimize çevrilmiş olsa da çoğu yabancı atasözleri ve Türkçe anlamlarını bilmemekteyiz. Gün geçtikçe hepimizin yeni bir dil öğrenme merakı ile İngilizce atasözü çeviri metinleri de karşımıza daha sık çıkmaya başladı. Sizin için bu yazımızın devamında hazırladığımız İngilizce atasözleri ve Türkçe karşılıkları en sık karşılaşılan İngilizce atasözü ve deyimlerden oluşmaktadır. Merak edilen İngiliz atasözleri ve Türkçe anlamları için yazımızın devamına geçelim.

İngiliz Atasözleri

Farklı kültüre sahip olsak da İngilizcede de hayat ile ilgili söylenmiş anlamlı atasözleri bulunmaktadır. Bazen insanları buluşturan noktalar ortak kültürler değil ortak hisler olabilmektedir. İngilizce atasözü çevirilerinde de bu durumla sıklıkla karşılaşmaktayız. Hem ortak paydada buluşmak hem de İngilizce ile ilgili kelime ve cümle dağarcığınızı geliştirmeniz için size atasözleri ile ilgili liste hazırladık. İşte İngilizce atasözleri ve Türkçe karşılıklarının listesi;

Cheates never prosper – Yalanların bir gün elbet açığa çıkacağı anlamına gelen bir atasözüdür.

Don't count your chickens before they hatch: Tavuklarınızı yumurtadan çıkmayın anlamına gelmektedir. Anlam olarak "dereyi görmeden paçaları sıvama" atasözümüze benzemektedir.

Don't put off tomorrow what you can do today: Bugünün işini yarına erteleme

Fortune favors the brave: Talih ve şans cesurlardan yanadır.

An over-protected eye gets the speck: Anlam olarak "sakınılan göze çöp batar" atasözümüzle aynı anlama gelmektedir.

A ‌rolling ‌stone ‌gathers ‌no ‌moss: Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

Bad news travels fast: Kötü haber hızlı yayılır/büyür.

He who starts up in anger, sits down with a loss: Öfke ile başlanan bir işin zararla devam edeceği anlamına gelir.

You can't make an omelette without breaking some eggs first: Yumurtaları kırmadan omlet yapamazsınız anlamına gelen bu atasözü bir işi yaparken birilerini incitmek zorunda kalınabileceğini anlatmaktadır.

A leopard can't change its spots: Dilimizde "huylu huyundan vazgeçmez" anlamına gelen bir atasözüdür.

The grass is always greener on the other side of the fence: Çitin diğer tarafında çim her zaman daha yeşildir anlamına gelen atasözü insanların sahip olmadıkları şeyleri gözlerinde büyüttüklerini ifade etmek için kullanılır.

The pen is mightier than the sword: Kalem kılıçtan keskindir.

Better late than never: Geç olsun güç olmasın.

Keep your friends close and your enemies closer: Dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın.

Two heads are better than one: Dilimizdeki "bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözümüz ile aynı anlama gelmektedir.

İngilizce Atasözleri ve Deyimler

Bir dili anlamak ve öğrenmek için atasözleri olduğu kadar deyimlerini de öğrenmek ve bilmek gerekir. Yukarıda sizin için İngilizce atasözlerini liste halinde hazırladık. İngilizce deyimler ve anlamlarının listesi ise şöyledir;