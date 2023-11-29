İngilizce Aile Üyeleri - Akraba İsimleri ve Aile Üyeleri İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

Temel İngilizce konuları arasında muhakkak aile bireyleriyle olan diyaloglar ve aile bireylerine verilen isimler mevcuttur. İngilizce aile üyeleri isimleri hem yazılışları hem de okunuşları doğru bilindiği takdirde aile bireyleri ile geçen diyaloglar çok daha kolay olabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü İngilizce dersinde akraba isimleri ve aile üyeleri İngilizce nasıl yazılır bilmek günlük konuşma dilinde oldukça fayda sağlayacaktır.
Anne, baba, kardeş, abi yahut abla gibi aile bireylerine verilen isimlerin elbette İngilizcede de karşılığı mevcuttur. Aile bireylerinin İngilizce isimlerinin yazılışı ve Türkçe karşılıkları şunlardır;
Mother = anne
Father = baba
Son = erkek evlat
Daughter = kız evlat
Sister = kız kardeş/abla
Brother = erkek kardeş/abi
İngilizcede aile isimleri konusu içerisinde yer alan diğer bir konu ise akraba isimleridir. Dilimizde amca, teyze, hala gibi isimlerin kullanıldığı akrabaların İngilizcede isimleri şunlardır;
Uncle = amca/dayı (İngilizcede uncle kelimesi hem dayı hem amca için kullanılır.)
Aunt = teyze/hala (İngilizcede aunt hem teyze hem hala için kullanılır.)
Grandmother = büyükanne
Grandfather = büyükbaba
Sister-in-law = baldız/görümce
Brother-in-law = kayınbirader/enişte
Aunt-in-law = yenge
Cousin = kuzen
Mother-in-law = kayınvalide
Father-in-law = kayınpeder