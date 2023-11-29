İngilizce Aile Üyeleri - Akraba İsimleri ve Aile Üyeleri İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

Temel İngilizce konuları arasında muhakkak aile bireyleriyle olan diyaloglar ve aile bireylerine verilen isimler mevcuttur. İngilizce aile üyeleri isimleri hem yazılışları hem de okunuşları doğru bilindiği takdirde aile bireyleri ile geçen diyaloglar çok daha kolay olabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü İngilizce dersinde akraba isimleri ve aile üyeleri İngilizce nasıl yazılır bilmek günlük konuşma dilinde oldukça fayda sağlayacaktır.

İngilizce Aile Üyeleri İsimleri Yazılışları Ve Türkçe Karşılıkları

Anne, baba, kardeş, abi yahut abla gibi aile bireylerine verilen isimlerin elbette İngilizcede de karşılığı mevcuttur. Aile bireylerinin İngilizce isimlerinin yazılışı ve Türkçe karşılıkları şunlardır;

Mother = anne

Father = baba

Son = erkek evlat

Daughter = kız evlat

Sister = kız kardeş/abla

Brother = erkek kardeş/abi

İngilizce Akraba İsimleri Yazılışları Ve Karşılıkları

İngilizcede aile isimleri konusu içerisinde yer alan diğer bir konu ise akraba isimleridir. Dilimizde amca, teyze, hala gibi isimlerin kullanıldığı akrabaların İngilizcede isimleri şunlardır;