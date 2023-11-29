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Giriş Tarihi: 29.11.2023 12:15 Son Güncelleme: 29.11.2023 12:16

İngilizce Aile Üyeleri - Akraba İsimleri ve Aile Üyeleri İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizce aile üyeleri isimleri temel İngilizce konuları arasında öğrenilmesi gereken hususlardan biridir. Aile bireyleri ile olan diyaloglar günlük sohbetin içerisinde sıkça geçtiği için dil öğrenirken akraba isimleri ve aile üyeleri İngilizce nasıl yazılır, Türkçe karşılığı nedir doğru kavranması gereken konular arasında yer alır.

İngilizce Aile Üyeleri - Akraba İsimleri ve Aile Üyeleri İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

Temel İngilizce konuları arasında muhakkak aile bireyleriyle olan diyaloglar ve aile bireylerine verilen isimler mevcuttur. İngilizce aile üyeleri isimleri hem yazılışları hem de okunuşları doğru bilindiği takdirde aile bireyleri ile geçen diyaloglar çok daha kolay olabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü İngilizce dersinde akraba isimleri ve aile üyeleri İngilizce nasıl yazılır bilmek günlük konuşma dilinde oldukça fayda sağlayacaktır.

İngilizce Aile Üyeleri İsimleri Yazılışları Ve Türkçe Karşılıkları

Anne, baba, kardeş, abi yahut abla gibi aile bireylerine verilen isimlerin elbette İngilizcede de karşılığı mevcuttur. Aile bireylerinin İngilizce isimlerinin yazılışı ve Türkçe karşılıkları şunlardır;

  • Mother = anne

  • Father = baba

  • Son = erkek evlat

  • Daughter = kız evlat

  • Sister = kız kardeş/abla

  • Brother = erkek kardeş/abi

İngilizce Akraba İsimleri Yazılışları Ve Karşılıkları

İngilizcede aile isimleri konusu içerisinde yer alan diğer bir konu ise akraba isimleridir. Dilimizde amca, teyze, hala gibi isimlerin kullanıldığı akrabaların İngilizcede isimleri şunlardır;

  • Uncle = amca/dayı (İngilizcede uncle kelimesi hem dayı hem amca için kullanılır.)

  • Aunt = teyze/hala (İngilizcede aunt hem teyze hem hala için kullanılır.)

  • Grandmother = büyükanne

  • Grandfather = büyükbaba

  • Sister-in-law = baldız/görümce

  • Brother-in-law = kayınbirader/enişte

  • Aunt-in-law = yenge

  • Cousin = kuzen

  • Mother-in-law = kayınvalide

  • Father-in-law = kayınpeder

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İngilizce Aile Üyeleri - Akraba İsimleri ve Aile Üyeleri İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?
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