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Giriş Tarihi: 5.11.2021 08:27 Son Güncelleme: 5.11.2021 08:28

İngilizce Aylar - İngilizce ayların yazılışları ve Türkçe okunuşları

İngilizce Aylar - İngilizce ayların yazılışları ve Türkçe okunuşları

Aylar, eski çağlardan beri devamlı önemini koruyan ve hesabı yapılan bir zaman dilimidir. Aylar birçok noktada hayatımıza kolaylık katmaktadır. Hangi kıyafetleri giyeceğimiz, ne zaman karne alacağımız, hangi bayramı ne zaman kutlayacağımız, tatile ne zaman çıkacağımız gibi durumları hep bu aylar denilen sisteme göre hesaplarız. Doğal olarak bu aylar da her dilde değişik şekillerde bilinmekte ve telaffuz edilmektedir. Bu yazımızda İngilizce Aylar hangileridir öğreneceğiz. İşte İngilizce ayların yazılışları ve Türkçe okunuşları.

Aylar, her dilde değişik yazılmasının yanında, telaffuzları da aynı şekilde dilden dile değişmektedir. Türkçe'de aylar yazıldığı gibi okunmaktadır fakat İngilizce'de telaffuz Türkçe'de olduğundan biraz daha farklıdır. Bu içerikte telaffuzları ile birlikte İngilizce ayların yazılışını ve hangi ayları ifade ettiğini detaylı şekilde açıkladık.

İngilizce Aylar


İngilizce ayların yazılışı şu şekildedir.

1. January – Ocak 7. July – Temmuz
2. February – Şubat 8. August – Ağustos
3. March – Mart 9. September – Eylül
4. April – Nisan 10. October – Ekim
5. May – Mayıs 11. November – Kasım
6. June – Haziran 12. December – Aralık

İngilizce Aylar Türkçe Okunuşu

İngilizce ayların Türkçe okunuşu şu şekildedir.

1. January – Cenuveri 7. July - Culay
2. Şubat – Februveri 8. August – Ougıst
3. Mart – Març 9. September – Septembır
4. April – Eprıl 10. Ocrober – Octobır
5. May – Mey 11. November - Novembır
6. June – Cun 12. December - Disembır

İngilizce Ay İsimleri

İngilizce ayların hikayesi çok eskilere dayanmaktadır. İngilizce aylar Eski Roma'nın tanrıları ve önemli imparatorlarının adını taşımaktadır. Örneğin Türkçe'de Ağustos ayı İngilizce'de "August" şeklinde yazılmaktadır. Augustus aslında çok önemli bir Roma imparatorudur. Aynı zamanda July ayı yani Türkçe'de Temmuz anlamına gelen ay, ünlü Jül Sezar'ın ailesinin adından gelmektedir. "Julia ailesi". March ise Romalıların savaş tanrısı olan Mars tanrısından gelmektedir. Bu isimlerden bazıları günümüzde gezegenlere de verilmiştir. Örneğin Venüs, Jüppiter, Mars gibi aylar aslında isimlerini geçmiş dönem Roma tanrılarından almışlardır.

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İngilizce Aylar - İngilizce ayların yazılışları ve Türkçe okunuşları
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