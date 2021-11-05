İngilizce Aylar - İngilizce ayların yazılışları ve Türkçe okunuşları

Aylar, her dilde değişik yazılmasının yanında, telaffuzları da aynı şekilde dilden dile değişmektedir. Türkçe'de aylar yazıldığı gibi okunmaktadır fakat İngilizce'de telaffuz Türkçe'de olduğundan biraz daha farklıdır. Bu içerikte telaffuzları ile birlikte İngilizce ayların yazılışını ve hangi ayları ifade ettiğini detaylı şekilde açıkladık.

İngilizce Aylar



İngilizce ayların yazılışı şu şekildedir.



1. January – Ocak 7. July – Temmuz

2. February – Şubat 8. August – Ağustos

3. March – Mart 9. September – Eylül

4. April – Nisan 10. October – Ekim

5. May – Mayıs 11. November – Kasım

6. June – Haziran 12. December – Aralık

İngilizce Aylar Türkçe Okunuşu



İngilizce ayların Türkçe okunuşu şu şekildedir.



1. January – Cenuveri 7. July - Culay

2. Şubat – Februveri 8. August – Ougıst

3. Mart – Març 9. September – Septembır

4. April – Eprıl 10. Ocrober – Octobır

5. May – Mey 11. November - Novembır

6. June – Cun 12. December - Disembır



İngilizce Ay İsimleri



İngilizce ayların hikayesi çok eskilere dayanmaktadır. İngilizce aylar Eski Roma'nın tanrıları ve önemli imparatorlarının adını taşımaktadır. Örneğin Türkçe'de Ağustos ayı İngilizce'de "August" şeklinde yazılmaktadır. Augustus aslında çok önemli bir Roma imparatorudur. Aynı zamanda July ayı yani Türkçe'de Temmuz anlamına gelen ay, ünlü Jül Sezar'ın ailesinin adından gelmektedir. "Julia ailesi". March ise Romalıların savaş tanrısı olan Mars tanrısından gelmektedir. Bu isimlerden bazıları günümüzde gezegenlere de verilmiştir. Örneğin Venüs, Jüppiter, Mars gibi aylar aslında isimlerini geçmiş dönem Roma tanrılarından almışlardır.