İngilizce Ayların Kısaltması Nedir? İngilizce Ayların Kısaltmaları Nasıl Yazılır ve Okunur?

İngilizce artık günümüz dünyası ve iş hayatında önemli bir yapıtaşı haline gelmiş bulunmaktadır. Günden güne İngilizce öğrenen kişilerin sayısı fazlalık göstermektedir. Bununla beraber de insanlar için İngilizce konusundaki sorular da fazlalaşmıştır. En önemli konulardan biri de aylar ve aylardaki kısaltmalardır. Çünkü insanlar çoğunlukla ayları kısaltılmamış halini olarak bilmekte ve kısaltmalı hallerini görünce ne olduğu konusunda yanılgılara düşmektedirler. Bu sebeple bizler de yazımızda İngilizce ayların kısaltmalarını sizlerle paylaşarak; İngilizce ayların kısaltması nedir, İngilizce ayların kısaltması nasıl yazılır ve okunur gibi sorulardan yola çIkarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bilgilere ulaşabilirsiniz.

İngilizce Ayların Kısaltması Nedir

January (Jan): Ocak / Okunuşları => Ce – nu – e – ri

February (Feb): Şubat / Okunuşları => Feb – ru – e – ri

March (Mar): Mart / Okunuşları => Març

April (Apr): Nisan / Okunuşları => Ep – rıl

May (May): Mayıs/ Okunuşları => Mey

June (Jun): Haziran / Okunuşları => Cun

July (Jul): Temmuz / Okunuşları => Cu – lay

August (Aug): Ağustos / Okunuşları => Ou - gıst

September(Sep): Eylül / Okunuşları => Sep- tem – bır

October (oct): Ekim / Okunuşları => Ok – to – bır

November (Nov): Kasım / Okunuşları => no – vem – bır

December (Dec): Aralık / Okunuşları => Di – sem – bır

İngilizce Ayların Kısaltmaları Nasıl Yazılır

İngilizce ayların kısaltmaları yazılırken ay isimlerinin ilk üç harfi baz alınarak kısaltılmaktadır. Yazımızda incelediğinizde sizler de bu şekilde olduğunu rahatlıkla görebilir ve ezberlerken bu kolay formülden yararlanabilirsiniz.