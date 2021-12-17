İngilizce C1 Seviyesine Ne Kadar Sürede, Nasıl Gelinir? C1 Seviyesinde İngilizce Konuşmak İçin Kaç Hafta Gerekli?

İngilizce küresel bir dildir ve günümüzde her alanda aranan bir yetkinliktir. Özellikle iş başvurularında aranan en önemli kriter olan İngilizce, yabancı kişiler ile iletişim kurabilmemiz için de olmazsa olmazımız haline geldi. C1 seviyesine gelen kişilerin İngilizceyi rahat bir şekilde konuşabildiğini bilinmektedir. Ancak daha profesyonel ve akademik çalışmalarda İngilizce kullanımı için C1 seviyesi de öğrenilmelidir. Peki, İngilizce C1 seviyesine ne kadar sürede, nasıl gelinir? C1 seviyesinde İngilizce konuşmak için kaç hafta gerekli?

İngilizce C1 seviyesine ne kadar sürede gelinir?

İngilizce 3 kur ve 6 seviyeden oluşan bir eğitimle öğrenilmektedir. A1, A2, B1, B2, C1 ve C3 olarak ayrılan bu eğitim seviyelerinde A, B ve C olarak 3 kur vardır. Her bir kur için öğrenim süresi 3 ay olarak belirlenir. Bu dili öğrenmek isteyen kişiler, A1 – Beginner /Başlangıç, A2- Elementary / Temel, B1 – Intermediate/ Orta, B2 - Upper Intermediate / Orta Üstü, C1 – Advanced / İleri ve C2 – Proficient / Yetkin seviyesini sırası ile öğrenmelidir. C1 seviyesine gelmeden önce ise, A1 – Beginner /Başlangıç, A2- Elementary / Temel, B1 – Intermediate/ Orta, B2 - Upper Intermediate / Orta Üstü seviyelerini doğru bir şekilde öğrenmelidir.

C1 seviyesine gelmeden önce İngilizce öğrenmek isteyenlerin önünde bitirmeleri gereken 2 kur bulunur. Her kur için 3 ay gibi bir sürenin belirlendiğini varsayarsak C1 seviyesine gelmek için 6 aylık bir eğitimden geçmeniz gerekir. Bu eğitimlerde gramerden, dil bilgisine ve kelime haznesinin zenginleştirilmesine kadar pek çok aşamada eğitim verilmektedir. C1 seviyesine gelen kişi günlük ve rutin hayattaki konuşmaları akıcı bir şekilde gerçekleştirecek ve karşısındaki kişilerin konuşmalarını da rahatlıkla anlayabilecektir.

C1 seviye İngilizce öğrenmek zor mu?

İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin en merak ettiği nokta dil eğitiminin zor olup olmadığıdır. Eğer başlangıç seviyesinden doğru bir sistem ile eğitim alınırsa İngilizce öğrenmek oldukça basit ve keyifli bir şekilde gerçekleşecektir. Bu kapsamda ilk 4 seviyeyi başarı ile tamamlayan kişiler C1 seviyesinde de zorlanmayacaktır.

C1 seviyesi eğitimi alan bir kişinin hem kelime haznesi hem de dil bilgisi oldukça gelişmiş olacaktır. Bu kişi tüm konuşmaları akıcı bir şekilde anlayarak karşılık verebilecektir. Bunun yanı sıra akademik gibi yüksek İngilizce gerektiren konularda da sıkıntı çekmeyecektir. C1 seviyesine gelen bir kişi akıcı bir dil yeteneğine kavuşmuş olacaktır. Bu seviye diğer seviyelere göre daha zordur. Uzun ve karmaşık yapıdaki cümleler de bu seviyede öğrenilir. Ancak doğru eğitim ve sistem ile sağlam altyapı kurulduktan sonra C1 seviyesinin öğrenimi de başarılı bir şekilde yapılabilir.

İngilizce C1(Advanced) Seviyesi

Bu seviyede İngilizce dilbilgisi ve geniş bir kelime haznesine sahip olunur. Konuşma ve karşıdaki kişiyi anlamada sorun çekmeyecek seviyeye gelen kişi akademik konuşmalar da yapabilir. Uğraştırıcı ve uzun metinleri okuyabilir ve tam olarak kavrayabilir. Rahat bir şekilde kendini akıcı ve anlık olarak ifade edebilir. Dili profesyonel, akademik ve sosyal amaçlarla esnek bir şekilde kullanabilir. Karışık konular hakkında bağlaçların, karışık cümlelerin bulunduğu zor cümleleri doğru bir şekilde kurabilir.