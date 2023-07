İngilizce Deyimler Sözlüğü - En Çok Kullanılan İngilizce Deyimler Ve Anlamları

İngilizce deyimler ve anlamları hakkında bilgi edinmek birçok yönden size avantaj sağlayacaktır. İzlediğiniz İngilizce dizi ve filmlerde, okuduğunuz İngilizce kitaplarda bu deyimlerle karşılaşabilirsiniz. Anlamını bilmediğiniz için çok da anlamlı bir sonuç elde edemezsiniz. Böyle bir durum yaşamamak için en çok kullanılan İngilizce deyimler sözlüğü edinmenizi tavsiye ederiz. Ama her an bu sözlüğe ulaşmak isterseniz haberimizin kalan kısmına inerek İngilizce deyimler ve anlamları için hazırladığımız listeye ulaşabilirsiniz.

İngilizce Deyimler Ve Anlamları

İngilizcenin günlük konuşma dilinde deyimler ve atasözleri oldukça sık kullanılan önemli konuşma kalıplarıdır. İngilizce deyimler gerek yazı dilinde gerek konuşma dilinde olsun her zaman karşınıza çıkabilir. İngilizcede kullanılan deyimlerin anlamlarını ve kullanım yerleri hakkında gerekli bilgiye sahip olmanız işinize yarayacaktır. Bunun sebebiyse deyimlerin kendi başlarına anlamlı bir kullanımının olmamasıdır. Durum böyle olunca da cümle içinde geçtiği zaman eğer kullanılan kalıbın deyim olduğunu bilmiyorsanız size oldukça anlamsız gelebilir. Bu yüzden İngilizcede sık kullanılan ve yaygın olan deyimleri araştırıp öğrenmek duyduğunuz İngilizce konuşmaların size daha doğal gelmesini sağlayacağı için yaygın olan deyimlere hakim olmakta fayda vardır. Hazırladığımız listede İngilizce dilinde kullanılan en yaygın deyimleri derledik. Bu listeyi iyice incelerseniz izlediğiniz İngilizce dizilerde ya da filmlerde geçen muhabbetlerde ya da herhangi bir yerde katıldığınız, duyduğunuz İngilizce bir sohbet arasında kullanıldığını fark edersiniz. İşte sizler için hazırladığımız o liste:

- Speak of the devil

Anlamı: İti an çomağı hazırla

- A piece of cake

Anlamı: Çocuk oyuncağı

- No pain no gain

Anlamı: Emeksiz yemek olmaz

- To compare apples and/with oranges

Anlamı: Elmayla armudu karıştırmak

- Actions speak louder than words

Anlamı: Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz

- Don't count your chickens before they hatch

Anlamı: Dereyi görmeden paçayı sıvama

- Every cloud has a silver lining

Anlamı: Her işte bir hayır vardır

- He is a chip off the old block

Anlamı: Armut dibine düşer

- Once in a blue moon

Anlamı: Kırk yılda bir

- Save for a rainy day

Anlamı: Ak akçe kara gün içindir

- There's no such thing as a free lunch

Anlamı: Emeksiz olmadan yemek olmaz

- It's raining cats and dogs

Anlamı: Bardaktan boşalırcasına yağmur yağması

- Go back to the drawing board

Anlamı: Sil baştan başlamak

- Get a taste of your own medicine

Anlamı: Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma

- Hit the nail on the head

Anlamı: Taşı gediğine koymak

- It takes one to know one

Anlamı: Kişi kendinden bilir işi

- Kill two birds with one stone

Anlamı: Bir taşla iki kuş vurmak

- Play devil's advocate

Anlamı: Şeytanın avukatlığını yapmak

- Put something on ice

Anlamı: Rafa kaldırmak

- Spill the beans

Anlamı: Baklayı ağzından çıkarmak

- The devil is in the details

Anlamı: Davulun sesi uzaktan hoş gelir

- The early bird gets the worm

Anlamı: Erken kalkan yol alır

- A storm in a teacup

Anlamı: Pireyi deve yapmak

- Burn bridges

Anlamı: Köprüleri yakmak

- Calm before the storm

Anlamı: Fırtına öncesi sessizlik

- Curiosity killed the cat

Anlamı : Fazla merak kediyi öldürür

- Don't beat a dead horse

Anlamı: Boşa kürek çekmek

- Haste makes waste

Anlamı : Acele iş şeytan karışır

- The pot calling the kettle black

Anlamı: Tencere dibin kara seninki benden kara

- You can catch more flies with honey than you can with vinegar

Anlamı : Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

- Better late than never

Anlamı: Geç olsun güç olmasın

- Born with a silver spoon in one's mouth

Anlamı: Ağzında gümüş kaşıkla doğmak