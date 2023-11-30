İngilizce Düzenli Fiiller - Regular Verbs Konu Anlatımı ile İngilizce’deki Düzenli Fiiller 1, 2, 3. Halleri ve Anlamları

İngilizce dilbilgisinde, fiillerin çekimlenmesi genellikle düzenli ve düzensiz olarak iki kategoriye ayrılır. Düzenli fiiller, geçmiş zaman ve diğer zamanlarda belirli bir kurallı yapıya tabidirler. İngilizce düzenli fiiller bazı kurallara göre şekillenir ve Regular Verbs konu anlatımı ile İngilizce'deki düzenli filler 1., 2., 3. halleri ve anlamlarını öğrenerek dilbilgisi ve hakimiyet artabilir.
Düzenli fiiller, geçmiş zaman oluşturmak için "-ed" takısı alırlar. Ancak, bazı kurallar bu takının nasıl eklenmesi gerektiğini belirler. İşte düzenli fiillerin genel yapısı:
Base Form (Birinci Hali): Fiilin orijinal hali, hiçbir ek eklenmemiş hali.
Örneğin, "read" (okumak), "write" (yazmak).
Past Tense (İkinci Hali): Fiilin geçmiş zaman hali, "-ed" takısı eklenmiş hali.
Örneğin, "read" fiili past tense hali "readed" değil, "read" olarak kalır.
Past Participle (Üçüncü Hali): Fiilin sıfat veya bazı zamanlı yapılarla kullanılan hali, genellikle "-ed" takısı eklenmiş hali.
Örneğin, "write" fiili past participle hali "written" (yazılmış).
Düzenli fiiller günlük İngilizce iletişimde yaygın olarak kullanılır. İşte bazı örnekler:
Örnek Cümleler:
Hikaye Anlatımında:
Once upon a time, there lived a wise old witch. (Bir zamanlar, bilge bir cadı yaşarmış.)
Düzenli fiiller, dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde kullanıldığında, İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için önemli bir araçtır. Bu kuralları anlamak, iletişim becerilerini artırmaya yardımcı olabilir.