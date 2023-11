İngilizce Düzensiz Fiiller - İrregular Verbs Konu Anlatımı ile İngilizce’deki Düzensiz Fiiller 1, 2, 3. Halleri ve Anlamları

İngilizce düzensiz fiiller belki de İngilizce öğrenirken karşılaşılan ilk büyük zorluktur. Bu fiiller tüm dil bilgisi kurallarının dışında bir çekim alırlar ve bu düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini öğrenmenin en iyi yolu bol tekrar ve pratik yapmaktır. İngilizce düzensiz fiiller, İrregular Verbs konu anlatımı ile pekiştirilerek İngilizce'deki düzensiz fiiller, 1,2,3. Halleri ve anlamları ile birlikte öğrenilebilir.

İngilizce Düzensiz Fiiller

İngilizce'deki düzensiz fiiller, düzensiz bir şekilde çekimlenen fiillere denmektedir. Bu fiiller, çoğunlukla düzenli fiillerden farklı bir biçimde geçmiş zamanda ya da farklı zaman dilimlerinde çekimlenmektedirler.

İrregular Verbs Konu Anlatımı

İngilizce'de düzensiz fiiller yani irregular verbs denilen yapılar, geçmiş zaman ve fiilin üçüncü hali formlarını düzenli bir kurala uymadan değiştiren fiiler olarak tanımlanmaktadırlar.

Bu düzensiz fiiller, genellikle ezberleme yoluyla öğrenilir çünkü fiilerin aldığı farklı yapılar herhangi bir kurala bağlı değillerdir.

Düzensiz Fiillerin Kullanımı

1. Hali: Fiilin temel, en basit hali.

Örnek: Eat (yemek), go (gitmek), take (almak)

2. Hali: Fiilin geçmiş zamandaki hali.

Örnek: Ate (yedi), went (gitti), took (aldı)

3. Hali: Genellikle "have" yardımcı fiili ile kullanılan fiilin üçüncü hali.

Örnek: Eaten (yenmiş), gone (gitmiş), taken (alınmış)

İngilizce'deki Düzensiz Fiiller 1, 2, 3. Halleri ve Anlamları

İngilizce'de en popüler düzensiz fiilleri öğrenmek İngilizce öğrenmede büyük aşama kaydedilmesini sağlayacaktır.

Be – was/were - been

Olmak, var olmak anlamına gelir.

She was at school yesterday. (O, dün okuldaydı.)

They have been to London. (Onlar Londra'ya gitmişlerdir)

Have – had – had

Sahip olmak ve yapmak anlamlarına gelir.

I have a laptop. (Benim bir laptopum var.)

He had a great time at the travel. (O, yolculukta harika vakit geçirdi.)

We have had lunch aldready. (Biz zaten öğle yemeğimizi yedik.)

Do – did – Done

Yapmak anlamında kullanılır.

I do my homework every day. (Her gün ödevimi yaparım.)

He did a nice job. (O, harika bir iş yaptı.)

Have you ever done bungee jumping? (Daha önce hiç bungee jumping yaptın mı?)

Go – went – gone

Gitmek anlamındaki popüler bir fiildir.

They go to picnic by bus. (Onlar pikniğe otobüsle giderler.)

She went to the festival. (O festivale gitti.)

Have you ever gone nature trip? (Daha önce hiç doğa gezisi yaptın mı?)

Eat – ate – eaten

Yemek yemek anlamına gelmektedir.

I eat breakfast every morning. (Her sabah kahvaltı yaparım.)

He ate a delicious pasta. (O, lezzetli bir makarna yedi.)

Have you ever eaten noodle? (Daha önce hiç noodle yedin mi?)

Come – came – come

Gelmek anlamında kullanılır.

He come to the school earyl. (O, okula erken gelir.)

She came to the trip with her friends. (O, arkadaşlarıyla geziye geldi.)

They have come from a distant way. (Onlar uzak bir yoldan geldiler.)

Take – took – taken

Almak anlamına gelen önemli bir fiildir.

Can you take a coffe for me? (Benim için bir kahve alabilir misin?)

He took the book from the table. (O, kitabı masadan aldı.)

We have taken the necessary precautions. (Gerekli önlemleri aldık.)

See – Saw – Seen

Görmek anlamına gelmektedir.

I see my old friends at library. (Kütüphanede eski arkadaşlarımı görüyorum)

We saw a beautiful cat. (Biz güzel bir kedi gördük.)

Have you seen that movie before? (Daha önce o filmi izledin mi?)

Yukarıdaki en önemli düzensiz fiillerin anlamlarını ve çekimlerini ezberlemek, daha iyi bir İngilizce'ye sahip olabilmek için son derece önemlidir.

Pratik yapmak, sürekli okumak ve gerçek yaşamda bu düzensiz fiilleri kullanmak öğrenme sürecini şüphesiz hızlandıracaktır.