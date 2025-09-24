İngilizce Film Türleri - İngilizcede Film Türleri ve İsimleri Hangileridir?

İngilizcede film türleri isimleri nelerdir sorusu yalnızca kelime ezberlemek anlamına gelmez; aynı zamanda bu türlerin içerik özelliklerini tanımayı da kapsar. Bir türün adı ne kadar doğru biliniyorsa, o türe ait filmleri tanımak, yorumlamak ve öneride bulunmak da o kadar kolay olur. İngilizce film türleri, uluslararası sinema diliyle evrensel hâle gelmiştir ve dil fark etmeksizin kullanılır.

İngilizce Film Türleri Nelerdir?

Aşağıda İngilizcede en çok kullanılan film türü isimleri ve Türkçe karşılıkları yer almaktadır:

Action – Aksiyon

Adventure – Macera

Comedy – Komedi

Drama – Dram

Horror – Korku

Thriller – Gerilim

Science Fiction (Sci-Fi) – Bilim Kurgu

Fantasy – Fantastik

Romance – Romantik

Romantic Comedy (Rom-Com) – Romantik Komedi

Mystery – Gizem

Documentary – Belgesel

Animation – Animasyon

Musical – Müzikal

Biography (Biopic) – Biyografi

Historical / Period Film – Tarihî film

Crime – Suç

War – Savaş

Western – Kovboy / Vahşi Batı

Superhero – Süper kahraman

Psychological Thriller – Psikolojik gerilim

Bu türlerin bazıları tek başına kullanılırken, bazıları birleştirilerek melez türler oluşturabilir. Örneğin, "sci-fi thriller" ya da "historical drama" gibi ikili yapılar oldukça yaygındır.

Film Türlerini Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

Film türlerini İngilizce isimleriyle bilmek yalnızca film seçimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bu konuda yapılacak sohbetlere katılımı da artırır. Bir film önerisinde bulunurken "It's a crime drama" ya da "I love romantic comedies" gibi ifadelerle dil pratiği yapılabilir.

Ayrıca İngilizce sınavlarda, konuşma mülakatlarında ya da yazma bölümlerinde "What kind of movies do you like?" gibi sorularla karşılaşmak yaygındır. Bu durumda tür isimlerini bilmek, daha akıcı ve doğru cevaplar vermeyi sağlar.