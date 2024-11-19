İngilizce Günlük Rutin Örnekleri - İngilizce Günlük Rutin Cümleleri Nelerdir?

İngilizce öğrenirken günlük hayatınızı anlatmak için kullanabileceğiniz ifadeler, hem pratik yapmak hem de yeni kelimeler öğrenmek için idealdir. Rutinlerinizi İngilizce anlatmayı öğrenerek, günlük konuşmalarınızda daha rahat ve kendinden emin bir hale gelebilirsiniz. Sabah, öğleden sonra, akşam ve hafta sonu gibi farklı zaman dilimlerine uygun İngilizce günlük rutin cümleleri nelerdir?

İngilizce Günlük Rutin Örnekleri

Sabah Rutini (Morning Routine)

I wake up at 7:00 every morning. Her sabah saat 7'de uyanırım.

I brush my teeth and wash my face. Dişlerimi fırçalar ve yüzümü yıkarım.

Then, I take a shower and get dressed. Daha sonra duş alır ve giyinirim.

I prepare and eat breakfast. Kahvaltımı hazırlar ve yerim.

I usually have coffee and toast for breakfast. Genellikle kahvaltıda kahve ve tost tüketirim.

Öğleden Sonra Rutini (Afternoon Routine)

I have lunch at around 12:30. Öğle yemeğini saat 12:30 civarında yerim.

I study or work until the afternoon. Öğlene kadar ders çalışırım veya işimi yaparım.

I take a short break in the afternoon. Öğleden sonra kısa bir ara veririm.

I go for a walk or exercise in the park. Parkta yürüyüş yapar veya egzersiz yaparım.

I usually have some coffee or tea. Genellikle kahve veya çay içerim.

Akşam Rutini (Evening Routine)

I come back home at around 6:00 p.m. Eve akşam saat 6 civarında dönerim.

I prepare dinner and eat with my family. Akşam yemeğini hazırlar ve ailemle birlikte yerim.

After dinner, I relax and watch TV. Akşam yemeğinden sonra dinlenir ve televizyon izlerim.

I read a book or check my emails. Bir kitap okurum veya e-postalarımı kontrol ederim.

I go to bed at around 11:00 p.m. Gece saat 11 civarında yatarım.

Hafta Sonu Rutini (Weekend Routine)