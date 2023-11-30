İngilizce Hayvanlar - A’dan Z’ye İngilizce Hayvan İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

Hayvanlar, tarih boyunca insan kültürü ve yaşam tarzı üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Hem evcil dostlar olarak hayatlarımızda yer bulmuşlar hem de doğanın vahşi güzelliklerini temsil etmişlerdir. Yeni bir dil öğrenirken de başta gelen konulardan biridir. İngilizce hayvanlar konusunu pekiştirmek için A'dan Z'ye İngilizce hayvan isimleri ve Türkçe karşılıkları kullanılabilir.

A - Ant (Karınca): Tiny creatures that work together in colonies. (Koloniler halinde birlikte çalışan minik yaratıklar.)

B - Bear (Ayı): Large mammals known for their strength and fur. (Güçleri ve tüyleriyle bilinen büyük memeliler.)

C - Cat (Kedi): Domesticated animals often kept as pets. (Genellikle evcil olarak beslenen hayvanlar.)

D - Dolphin (Yunus): Highly intelligent marine mammals. (Son derece zeki deniz memelileri.)

E - Elephant (Fil): Gigantic mammals with long trunks and tusks. (Uzun gövdeleri ve dişleri olan dev memeliler.)

F - Fox (Tilki): Small to medium-sized carnivorous mammals. (Küçük ila orta boy etoburlar.)

G - Giraffe (Zürafa): Tall herbivores with long necks and distinctive spots. (Uzun boyunları ve belirgin benekleri olan uzun boylu otoburlar.)

H - Horse (At): Domesticated mammals used for riding and work. (Binicilik ve çalışma için kullanılan evcil memeliler.)

I - Iguana (Iguana): Lizard species found in warm climates. (Sıcak iklimlerde bulunan kertenkele türü.)

J - Jellyfish (Denizanası): Gelatinous sea creatures with tentacles. (Tentakülleri olan jelatinimsi deniz canlıları.)

K - Kangaroo (Kanguru): Marsupials known for their powerful hind legs. (Güçlü arka bacakları ile bilinen keseliler.)

L - Lion (Aslan): Large predatory cats with majestic manes. (Muazzam maneleri olan büyük avcı kediler.)

M - Monkey (Maymun): Intelligent mammals with opposable thumbs. (Ters yönlü başparmakları olan zeki memeliler.)

N - Newt (Semender): Small amphibians with slender bodies. (İnce yapılı vücutlara sahip küçük amfibiler.)

O - Owl (Baykuş): Nocturnal birds of prey with distinctive hooting sounds. (Belirgin huşu sesleri olan gece avlanan yırtıcı kuşlar.)

P - Penguin (Penguen): Flightless birds adapted to life in the water. (Suya uyum sağlamış uçamayan kuşlar.)

Q - Quokka (Kuoka): Small herbivorous marsupials native to Australia. (Avustralya'ya özgü küçük otobur keseliler.)

R - Rabbit (Tavşan): Small mammals known for their long ears and hopping movement. (Uzun kulakları ve zıplama hareketleri ile bilinen küçük memeliler.)

S - Shark (Köpek Balığı): Predatory fish with cartilaginous skeletons. (Kıkırdak iskeletli avcı balıklar.)

T - Tiger (Kaplan): Large carnivorous cats with distinctive stripes. (Belirgin çizgileri olan büyük etoburlar.)

U - Uakari (Uakari Maymunu): Small South American monkeys with bald faces. (Kel yüzlere sahip küçük Güney Amerika maymunları.)

V - Vulture (Akbaba): Scavenging birds that feed on carrion. (Leşle beslenen akbabalar.)

W - Wolf (Kurt): Carnivorous mammals known for their pack behavior. (Sürü davranışları ile bilinen etoburlar.)

X - X-ray Tetra (Cam Balığı): Small freshwater fish with transparent bodies. (Şeffaf vücutlara sahip küçük tatlı su balıkları.)

Y - Yak (Yak): Large domesticated mammals with long hair, native to the Himalayas. (Uzun tüylere sahip, Himalayalar'a özgü büyük evcil memeliler.)

Z - Zebra (Zebra): Herbivores with black and white striped coats. (Siyah beyaz çizgili kürkleri olan otoburlar.)