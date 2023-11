İngilizce İng Takısı Nedir ve Ne Zaman Kullanılır? İngilizce Ing Eki Alan ve Almayan Kelimeler

İngilizce İng takısı birden fazla durumda fiile ya da isme getirilerek belli bir eylemin o an yapıldığını anlatmak için kullanılmaktadır. En genel haliyle tam olarak eylemin yapıldığı anda eylemi anlatmak isteyen kişilerin ing takısı aracılığıyla bunu aktarabildiğini söylemek mümkündür. İngilizce ing takısı nedir ve ne zaman kullanılır konularını iyice özümsemek için İngilizce ing eki alan ve almayan kelimeler üzerinde dikkatle durulmalıdır.

İngilizce İng Takısı Nedir?

İngilizce'de "-ing" takısı, çoğunlukla eylemleri tanımlamak için ya da ya da bir eylemin o anda yapılıyor olduğunu anlatmak için kullanılır. Bu ek aynı zamanda sıfatları da oluşturabilen bir yapıdır ve İngilizceye önemli bir esneklik kazandırır.

İng takısı konusunu öğrenirken bazı istisnalara ve önemli kurallara hâkim olmak hata yapma riskini en aza indirecektir.

İng Eki Ne Zaman Kullanılır?

İng ekinin ne zaman kullanılacağını bilmek İngilizce öğrenen ve İngilizcesini ilerletmek isteyen insanlar için büyük bir önem teşkil eder.

İng ekinin kullanıldığı bazı durumlar aşağıda listelendiği gibidir.

Eylemler (Verbs):

Run (koşmak) / Running (o anda koşmakta olan)

Swim (yüzmek) / Swimming (o anda yüzmekte olan)

Read (okumak) / Reading (o anda okumakta olan)

I'm running (ben koşuyorum) / She is swimming (o yüzüyor) / They are reading (onlar okuyor).

Sıfatlar (Adjectives)

Interest (ilgi) / Interesting (ilginç)

Surprise (şaşkınlık) / Surprising (şaşırtıcı)

Tire (yorgunluk) / Tiring (yorucu)

An interesting man (ilginç bir adam) / This news is surprising for us (Bu haber bizim için şaşırtıcı) / Football is a tiring sport (futbol yorucu bir spor).

İsimler (Nouns)

Sing (şarkı söylemek) / Singing (şarkı söyleme)

Paint (boyamak) / Painting (resim yapma, boyama)

She is singing now (o şu anda şarkı söylüyor), They are painting for school (okul için resim yapıyorlar).

Hangi Kelimeler İng Almaz?

Üst başlıklarda da değinildiği gibi, "Ing" eki almış kelimeler çoğunlukla o anki bir eylemi ya da durumu ifade etmek için kullanılır.

Fakat bu kuralın bazı istisnaları mevcuttur. Yani "ing" eki almayan kelimeler de bulunur. Örnekler ile daha net anlaşılacaktır:

Love (sevmek) / Love (aşk)

Hate (nefret etmek) / Hate (nefret)

Have (sahip olmak) / Have (sahip olmak)

Bu kelimeler, "ing" eki almayan eylemler veya isimler olarak kullanılır. İngilizcede bu tür kurallar aşinalık kazandıkça ezberlenir ve belirli bir mantık çerçevesinde ele alınmazlar.