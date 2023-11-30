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Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:47 Son Güncelleme: 30.11.2023 09:47

İngilizce Kamu Binaları (Names Of The Public Buildings) - İngilizce Kamu Binaları ve Türkçe Karşılıkları

Kent yaşamının temel yapı taşları arasında yer alan kamu binaları, bir toplumun işleyişinde kritik bir rol oynar. Şehirler, sadece binalar ve yollar değil, aynı zamanda içinde barındırdığı kamu binalarıyla da hayat bulur. Şehir yaşamının vazgeçilmez parçaları kamu binalarının İngilizcesini bilmek genel kültürünüz için de önemlidir. İngilizce kelimeler, her yerde karşımıza çıkmaktadır. İngilizce kamu binaları (names of the public buildings), İngilizce kamu binaları ve Türkçe karşılıkları konularını bilmek sizi bir adım öne taşıyacaktır.

İngilizce Kamu Binaları Names Of The Public Buildings - İngilizce Kamu Binaları ve Türkçe Karşılıkları

İngilizce kamu binaları hakkında bilgi sahibi olmak, bir ülkenin kültürünü ve tarihini anlamak için önemlidir. Seyahat ederken İngilizce kamu binalarını tanımak, turistik deneyiminizi zenginleştirir. Bu binalar genellikle önemli turistik noktalar olup, yerel kültürü ve tarihi anlamak için harika bir fırsat sunarlar. İngilizce kamu binaları (names of the public buildings), İngilizce kamu binaları ve Türkçe karşılıkları bilinmesi faydalıdır.

İngilizce Kamu Binaları (Names Of The Public Buildings) Neler?

Günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan İngilizce kamu binaları ve Türkçe karşılıkları şöyle:

  • City Hall - Belediye Binası
  • Courthouse - Adalet Sarayı / Adliye Sarayı
  • Police Station - Polis Karakolu
  • Fire Station - İtfaiye İstasyonu
  • Library - Kütüphane
  • Post Office - Postane
  • Hospital - Hastane
  • School - Okul
  • University – Üniversite

İngilizce Kamu Binaları ve Türkçe Karşılıkları Nedir?

Sıkça karşımıza çıkan bir diğer kamu binalarının Türkçe karşılığı ise:

  • Museum - Müze
  • Government Office - Hükümet Ofisi
  • Embassy - Elçilik / Büyükelçilik
  • Prison - Hapishane
  • Customs House - Gümrük Binası
  • Town Hall - Belediye Sarayı
  • Train Station - Tren İstasyonu
  • Airport - Havalimanı
  • Courts of Justice - Adalet Sarayları
  • Parliament Building - Parlamento Binası
  • Bank - Banka

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İngilizce Kamu Binaları (Names Of The Public Buildings) - İngilizce Kamu Binaları ve Türkçe Karşılıkları
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