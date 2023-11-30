İngilizce kamu binaları hakkında bilgi sahibi olmak, bir ülkenin kültürünü ve tarihini anlamak için önemlidir. Seyahat ederken İngilizce kamu binalarını tanımak, turistik deneyiminizi zenginleştirir. Bu binalar genellikle önemli turistik noktalar olup, yerel kültürü ve tarihi anlamak için harika bir fırsat sunarlar. İngilizce kamu binaları (names of the public buildings), İngilizce kamu binaları ve Türkçe karşılıkları bilinmesi faydalıdır.

İngilizce Kamu Binaları (Names Of The Public Buildings) Neler?

Günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan İngilizce kamu binaları ve Türkçe karşılıkları şöyle:

City Hall - Belediye Binası

Courthouse - Adalet Sarayı / Adliye Sarayı

Police Station - Polis Karakolu

Fire Station - İtfaiye İstasyonu

Library - Kütüphane

Post Office - Postane

Hospital - Hastane

School - Okul

University – Üniversite

İngilizce Kamu Binaları ve Türkçe Karşılıkları Nedir?

Sıkça karşımıza çıkan bir diğer kamu binalarının Türkçe karşılığı ise: