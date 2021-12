İngilizce kendini tanıtma cümlesi örnekleri: İngilizce kısa ve uzun kendini tanıtma yazısı

İngilizce kendini tanıtma örnekleri okuyarak, İngilizce'de tanışma – tanıtma süreci ve söz öbekleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu şekilde, özellikle profesyonel durumlarda ve iş alanında, insanların birbirlerine sorduğu en yaygın soruları yanıtlamaya hazır olabilirsiniz. Aşağıda, İngilizce kendini tanıtma cümleleri ve söz öbekleri detaylı olarak yer almaktadır. İngilizce kısa ve uzun kendini tanıtma cümlelerini okuyabilir, ayrı ayrı başlıklar ile çalışabilirsiniz…

PROFESYONEL İNGİLİZCE KENDİNİ TANITMA ÖRNEKLERİ

Aşağıda, resmi bir tarzda kısa bir kendini tanıtma örneği bulunmaktadır. Bu tarz genellikle bir iş görüşmesinde veya iş etkinliğinde veya bir kapak yazısında kullanılır. Aşağıdaki tanıtma yazısını okurken okurken, içerilen kelimelere ve fikirlere - ayrıca neyin atlandığına dikkat edin. Deyim yok, öbek fiil yok, fikir yok! Buradaki amaç, potansiyel bir işveren veya müşteriye ciddi bir profesyonel olduğunuzu gösterirken, kendinizle ilgili bilgileri net ve hızlı bir şekilde iletmektir.

İNGİLİZCE KENDİNİ TANITMA YAZISI: ÖRNEK 1

Hello, my name is Selim Tuna. I am an English teacher. I am originally from the Konya and I currently live in Istanbul. I have been a teacher since 2008, and specialize in business writing and IELTS preparation. Before becoming a teacher, I worked as a copyeditor for government agencies in Ankara and as a ghostwriter for startup founders and independent consultants around the world. In my free time, I enjoy hiking, practicing underwater photography, and exploring the city by bike.

Türkçesi ise şöyle;

Merhaba benim adım Selim Tuna. Ben İngilizce öğretmeniyim. Aslen Konyalıyım ve şu anda İstanbul'da yaşıyorum. 2008'den beri öğretmenlik yapıyorum ve iş yazarlığı ve IELTS hazırlığı konusunda uzmanım. Öğretmen olmadan önce, Ankara'daki devlet kurumlarında metin editörü olarak ve dünyanın dört bir yanındaki startup kurucuları ve bağımsız danışmanlar için hayalet yazar (ismi gizli olan içerik üreticisi) olarak çalıştım. Boş zamanlarımda yürüyüş yapmaktan, su altı fotoğrafçılığı yapmaktan ve şehirde bisikletle turlamaktan zevk alıyorum.

İNGİLİZCE KENDİNİ TANITMA YAZISI: ÖRNEK 2

Bir Röportajda Kendinizden Bahsetmek

Kendinizi bir röportajda tanıtırken, konuştuğunuz kişi sizinle ilgili birkaç kısa cümle ve basit ayrıntılardan fazlasını bilmek isteyebilir. Sizden "ona kendinizden bahsetmenizi" isteyebilirler.

Başka bir deyişle, şu anki durumunuzu, geçmiş deneyimlerinizi ve gelecek planlarınızı birbirine bağlayan bir hikaye anlatmanızı istiyorlar - biraz daha ileri gramer gerektiren konular:

For several months now, I have been working on a project. Birkaç aydır bir proje üzerinde çalışıyorum. Buradaki fiil biçimine dikkat edin; daha önceki ifadeden farklı, çalıştım. Yakın gelecekte planladığınız veya bitirmeyi umduğunuz bir proje hakkında konuşurken, Present Perfect Progressive: yapmakta olduğunuz yaygın bir durumdur. (İngilizce öğrenmek de bir projedir: Ocak ayından beri İngilizce öğreniyorum.)

My passion for learning languages began 10 years ago, when I visited Japan. Dil öğrenme tutkum 10 yıl önce Japonya'yı ziyaret ettiğimde başladı. Bir hikaye anlatmak için, İngilizce konuşanlar genellikle Past Simple zamanını kullanır (ziyaret edildiği gibi). Geçmişteki belirli zamanları işaretlemek için önce'yi kullanarak yer ve zaman hakkında ayrıntılar vermek de iyidir: birkaç hafta önce, beş ay önce.

I would like to become fluent in English so that I can attend university in Canada. Kanada'da üniversiteye gidebilmek için İngilizcemi akıcı hale getirmek istiyorum. Kişisel hedefleriniz hakkında konuşurken Koşullu formu kullanabilirsiniz: beğenmek. Bu ortak ifade, gelecekte yapmak istediğiniz herhangi bir proje veya eylem hakkında konuşmak için kullanılabilir.