İngilizce Kısaltmalar Sözlüğü - İngilizce’de Sık Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

Kısaltmalar genellikle gençlik dili içinde yaygın kullanılıyor. Özellikle akıllı telefonlarda, klavye kullanımı bazen zahmetli olabilmekte. Kısaltmalar, daha az tuşa basarak daha hızlı bir şekilde yazma olanağı sağlıyor. Sosyal medyanın gün geçtikçe artan kullanımıyla, kısaltmalar da daha görünür olmaya başladı. İngilizce kısaltmalar sözlüğü, İngilizce'de sık kullanılan kısaltmaların anlamları soruları popüler kültürde oldukça sık araştırılıyor.
İngilizce Kısaltmalar Sözlüğü Nedir?
İngilizce kısaltmalar sözlüğü, İngilizce'de sık kullanılan kısaltmaların listesini içeren bir kaynaktır. İşte, İngilizce'de en çok kullanılan kısaltmalardan bazıları:
- FYI: For Your Information - Bilginize
- ASAP: As Soon As Possible - Mümkün olan en kısa sürede
- DIY: Do It Yourself - Kendin Yap
- ETA: Estimated Time of Arrival - Tahmini Varış Zamanı
- FAQ: Frequently Asked Questions - Sıkça Sorulan Sorular
- FYA: For Your Action - İşleminiz İçin
- BTW: By The Way - Bu arada
- IMO/IMHO: In My Opinion/In My Humble Opinion - Benim Görüşüme Göre
- BRB: Be Right Back - Hemen Döneceğim
- LOL: Laugh Out Loud - Yüksek Sesle Gülmek
- OMG: Oh My God - Aman Tanrım
- IDK: I Don't Know - Bilmiyorum
- FYR: For Your Reference - Başvurunuz İçin
- AFAIK: As Far As I Know - Bildiğim Kadarıyla
- C U L8R: See You Later - Sonra Görüşürüz
- BR: Best Regards - Saygılarımla
- DIKU: Do I Know You? - Seni Tanıyor muyum?
- ETA: Edited To Add - Eklemek İçin Düzenlendi
- IRL: In Real Life - Gerçek Hayatta
- PM: Private Message - Özel Mesaj
- ROFL: Rolling On the Floor Laughing - Yerde Yatarken Gülmek
- TMI: Too Much Information - Fazla Bilgi
- VIP: Very Important Person - Çok Önemli Kişi
- YOLO: You Only Live Once - Bir Kere Yaşıyorsun
İngilizce'de Sık Kullanılan Kısaltmaların Anlamları Nedir?
- OMG: Oh My God - Aman Tanrım
- TTYL: Talk To You Later - Sonra Konuşuruz
- GTG: Got To Go - Gitmeliyim
- IDK: I Don't Know - Bilmiyorum
- FYI: For Your Information - Bilginize
- BFF: Best Friends Forever - Sonsuza Kadar En İyi Arkadaşlar
- ICYMI: In Case You Missed It - Kaçırdıysan Diye
- IRL: In Real Life - Gerçek Hayatta
- NSFW: Not Safe For Work - İş İçin Güvenli Değil (genellikle içeriğin uygun olmadığını belirtir)
- ICYMI: In Case You Missed It - Kaçırdıysan Diye
- OMW: On My Way - Yoldayım
- TMI: Too Much Information - Fazla Bilgi
- SMH: Shaking My Head - Başımı Sallıyorum (Hayret İfade Etmek İçin)