İngilizce Kısaltmalar Sözlüğü - İngilizce’de Sık Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

Kısaltmalar genellikle gençlik dili içinde yaygın kullanılıyor. Özellikle akıllı telefonlarda, klavye kullanımı bazen zahmetli olabilmekte. Kısaltmalar, daha az tuşa basarak daha hızlı bir şekilde yazma olanağı sağlıyor. Sosyal medyanın gün geçtikçe artan kullanımıyla, kısaltmalar da daha görünür olmaya başladı. İngilizce kısaltmalar sözlüğü, İngilizce'de sık kullanılan kısaltmaların anlamları soruları popüler kültürde oldukça sık araştırılıyor.

İngilizce Kısaltmalar Sözlüğü Nedir?

İngilizce kısaltmalar sözlüğü, İngilizce'de sık kullanılan kısaltmaların listesini içeren bir kaynaktır. İşte, İngilizce'de en çok kullanılan kısaltmalardan bazıları:

FYI: For Your Information - Bilginize

ASAP: As Soon As Possible - Mümkün olan en kısa sürede

DIY: Do It Yourself - Kendin Yap

ETA: Estimated Time of Arrival - Tahmini Varış Zamanı

FAQ: Frequently Asked Questions - Sıkça Sorulan Sorular

FYA: For Your Action - İşleminiz İçin

BTW: By The Way - Bu arada

IMO/IMHO: In My Opinion/In My Humble Opinion - Benim Görüşüme Göre

BRB: Be Right Back - Hemen Döneceğim

LOL: Laugh Out Loud - Yüksek Sesle Gülmek

OMG: Oh My God - Aman Tanrım

IDK: I Don't Know - Bilmiyorum

FYR: For Your Reference - Başvurunuz İçin

AFAIK: As Far As I Know - Bildiğim Kadarıyla

C U L8R: See You Later - Sonra Görüşürüz

BR: Best Regards - Saygılarımla

DIKU: Do I Know You? - Seni Tanıyor muyum?

ETA: Edited To Add - Eklemek İçin Düzenlendi

IRL: In Real Life - Gerçek Hayatta

PM: Private Message - Özel Mesaj

ROFL: Rolling On the Floor Laughing - Yerde Yatarken Gülmek

TMI: Too Much Information - Fazla Bilgi

VIP: Very Important Person - Çok Önemli Kişi

YOLO: You Only Live Once - Bir Kere Yaşıyorsun

İngilizce'de Sık Kullanılan Kısaltmaların Anlamları Nedir?