İngilizce Kısaltması Nedir? İngilizcenin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

İngilizce kısaltması herkes tarafından merak edilir. Okullarda, kısaltması sıklıkla kullanılır ve bundan dolayı İngilizce kısaltması nasıl yazılır sorusu bir merak konusudur. İngilizce öğrenmek çağımızın olmazsa olmaz bir şartıdır. Çoğu insan, iş fırsatlarını yakalamak için bu dili bilmek ister. Fakat, İngilizcenin sağladığı yararlar bununla sınırlı değildir. Yeni insanlarla tanışmak ve farklı kültürleri yakından tanımak vb. birçok avantaj sunar. İşte İngilizce kısaltması ile ilgili detaylar…

İNGİLİZCE KISALTMASI NEDİR?

İngilizce, dünyaya açılan kapıyı aramalayı sağlar ve bu yüzden kesinlikle öğrenilmesi gerekir. Bu, kişinin kendini geliştirmesini her anlamda daha kolay hale getirmenin bir yoludur. İnternet, dünyaya ve bilgiye ulaşmanın en kolay yoludur. İngilizce bilmek, internet kaynaklarından maksimum fayda elde etmek için gerçek anlamda faydalı olabilir. Aynı zamanda, yurtdışı seyahatleri için büyük bir kolaylık sağlar. Anlamama veya anlaşılmama gibi sorunları ortadan kaldırır. İş bulmayı kolaylaştırır. Bu yüzden, erkenden öğrenmek çok daha iyi sonuç verir. Okullarda, İngilizce dersi verilir ve buna ek olarak öğrencinin bir kursa gitmesi daha kolay öğrenmesini sağlayabilir. İngilizce kısaltması ise özellikle eğitim kurumlarında çokça rastlanan bir ifadedir. "İng." şeklindedir ve sonunda nokta kullanılır.

İNGİLİZCE BİLMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ülkemizdeki iş dünyası, son derece rekabetçi ve zorlu bir ortam sunar. İş fırsatlarını elde etmek ise oldukça zordur. Adayların İngilizce bilmesi, bir adım öne çıkmalarını sağlar. Bunun için TOEIC, TOEFL, IELTS gibi bazı sertifikalara sahip olmak büyük ölçüde işe yarar. İngilizce bilmek iş dünyasında profesyonel bir imaj kazandırır. Yabancı iş ortakları ile yapılan görüşmeleri veya bir toplantı sunumunu İngilizce yapmak, güçlü bir profil oluşturmaya yardımcıdır.