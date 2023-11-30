İngilizce Kıyafetler (Clothes) - İngilizce Kıyafet İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

Stil, giyim tarzımızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda kendimizi ifade etmenin bir yolu haline gelir. Kıyafetler, modanın evrimiyle birlikte kültürler arası bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bu yazıda, gardırobumuzdaki çeşitli parçaların İngilizce isimleri ve Türkçe karşılıkları üzerinde duracağız. Bu kelimeleri bilmek temel seviye için oldukça önemlidir. İngilizce kıyafetler (clothes), İngilizce kıyafet isimleri ve Türkçe karşılıkları başlıkları İngilizce bilmek isteyenlerin de öncelikli konularındandır.

İngilizce Kıyafetler (Clothes)

Shirt (Gömlek): Üst vücudu örten genellikle düğmeli giysi.

Üst vücudu örten genellikle düğmeli giysi. Trousers/Pants (Pantolon): Bel hizasından ayak bileğine kadar uzanan alt giysi.

Bel hizasından ayak bileğine kadar uzanan alt giysi. Dress (Elbise): Genellikle kadınlar tarafından giyilen tek parça giysi.

Genellikle kadınlar tarafından giyilen tek parça giysi. T-shirt (Tişört): Kısa kollu ve genellikle yuvarlak yaka sahip, spor amaçlı giyilen üst giysi.

Kısa kollu ve genellikle yuvarlak yaka sahip, spor amaçlı giyilen üst giysi. Sweater (Kazak): Soğuk havalarda giyilen, genellikle örme kumaştan yapılan üst giysi.

İngilizce Kıyafet İsimleri ve Türkçe Karşılıkları