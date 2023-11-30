İngilizce Kıyafetler (Clothes) - İngilizce Kıyafet İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

Stil, giyim tarzımızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda kendimizi ifade etmenin bir yolu haline gelir. Kıyafetler, modanın evrimiyle birlikte kültürler arası bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bu yazıda, gardırobumuzdaki çeşitli parçaların İngilizce isimleri ve Türkçe karşılıkları üzerinde duracağız. Bu kelimeleri bilmek temel seviye için oldukça önemlidir. İngilizce kıyafetler (clothes), İngilizce kıyafet isimleri ve Türkçe karşılıkları başlıkları İngilizce bilmek isteyenlerin de öncelikli konularındandır.
İngilizce Kıyafetler (Clothes)
- Shirt (Gömlek): Üst vücudu örten genellikle düğmeli giysi.
- Trousers/Pants (Pantolon): Bel hizasından ayak bileğine kadar uzanan alt giysi.
- Dress (Elbise): Genellikle kadınlar tarafından giyilen tek parça giysi.
- T-shirt (Tişört): Kısa kollu ve genellikle yuvarlak yaka sahip, spor amaçlı giyilen üst giysi.
- Sweater (Kazak): Soğuk havalarda giyilen, genellikle örme kumaştan yapılan üst giysi.
İngilizce Kıyafet İsimleri ve Türkçe Karşılıkları
- Jacket (Ceket): Dış giyim olarak kullanılan, genellikle kısa ve kalın giysi.
- Skirt (Etek): Bel hizasından başlayarak genellikle diz altına kadar uzanan alt giysi.
- Shorts (Şort): Genellikle yaz aylarında giyilen kısa pantolon.
- Blouse (Bluz): Kadınlar tarafından giyilen, genellikle düğmeli veya bağcıklı üst giysi.
- Hat (Şapka): Başı örten aksesuar, çeşitli stilleri ve amaçları vardır.
- Socks (Çorap): Ayakları sıcak tutmak veya ayakkabı ile uyumlu olmak için giyilen aksesuar.
- Shoes (Ayakkabı): Ayakları korumak ve desteklemek için giyilen ayak giysisi.
- Coat (Palto): Soğuk havalarda giyilen, genellikle uzun ve kalın dış giyim.
- Suit (Takım Elbise): Ceket ve pantolonun bir araya geldiği, genellikle resmi veya profesyonel durumlar için kullanılan takım elbise.
- Tie (Kravat): Resmi veya özel durumlar için kullanılan, genellikle boyun çevresine bağlanan aksesuar.
- Gloves (Eldiven): Elleri soğuktan korumak veya belirli işler için kullanılan el giysisi.
- Scarf (Atkı): Boynu sıcak tutmak veya giyim tarzını tamamlamak için kullanılan uzun kumaş parçası.
- Belt (Kemer): Pantolonu belde tutmak veya giyim tarzını vurgulamak için kullanılan aksesuar.
- Sandals (Sandalet): Ayak parmaklarını açıkta bırakan, genellikle yaz aylarında tercih edilen ayakkabı türü.
- Blazer (Blazer): Daha resmi olmayan durumlar için kullanılan, genellikle tek renkli ceket.
- Swimsuit (Mayo): Yüzme veya plaj aktiviteleri için giyilen özel kıyafet.
- Vest (Yelek): Genellikle ceketin altında giyilen, üst gövdeyi sıcak tutmak amacıyla kullanılan giysi.
- Cap (Kasket): Başın üst kısmını örten, genellikle spor ve günlük kullanım için tercih edilen şapka türü.
- Pajamas (Pijama): Genellikle uyku için giyilen, rahat ve hafif kumaştan yapılan takım elbise.
- Bowtie (Papillon): Boyundan bağlanan ve genellikle resmi etkinliklerde veya özel günlerde kullanılan dekoratif aksesuar.
- Raincoat (Yağmurluk): Yağmurlu havalarda giyilen, su geçirmez malzemeden yapılan dış giyim.
- Hoodie (Kapüşonlu Sweatshirt): Genellikle kapüşonlu, kalın kumaştan yapılan ve sıcak tutma amacıyla kullanılan spor giyim.