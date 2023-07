İngilizce Konuşma Kalıpları - En Çok Kullanılan İngilizce Günlük Konuşma Kalıpları Ve Anlamları

İngilizce konuşma kalıpları iyi bir iletişim kurmak için pratik bir yöntemdir. Bununla beraber speaking kalıpları daha hızlı öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bunun için İngilizce günlük konuşma kalıpları hakkında araştırma yapabilirsiniz. Haberimizin kalan kısmında İngilizce konuşma kalıpları için edindiğimiz verileri bulabilirsiniz.

İngilizce Konuşma Kalıpları

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan İngilizce konuşma kalıplarını öğrenmek, eğer bu dili yeni yeni öğrenmeye başlıyorsanız, konuşma sürecinizi hızlandırmada oldukça etkili olacaktır. Diğer insanlarla İngilizce bir şekilde iletişim kurmada pratik bir yöntem olduğu için oldukça etkilidir. Bu kalıpları öğrendiğiniz zaman İngilizce seviyenizin ne olduğu fark etmeksizin kolayca iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda cümle yapılarında biraz oynama yaptığınız zaman farklı cümleler üretmeniz de mümkün. Hem böyle yaparak İngilizcenin genel olarak cümle yapısına da hatırı sayılır miktarda hakim olabilirsiniz. Kolay hatırlanmaları açısından da İngilizce konuşma kalıpları size büyük avantaj sağlar. İngilizce konuşma kalıplarını sadece öğrenmek yetmez. Bunlara düzenli olarak kullandığınız zaman kalıcı bir şekilde hafızanıza yerleşir ve artık bir yerden sonra iletişim kurma beceriniz çok iyi durumda olur. Eğer İngilizcede en alt seviyedeyseniz, temel ifadeleri nasıl kullanmanız gerektiğini bu konuşma kalıpları size öğretecektir. Şimdi sizler için hazırladığımız İngilizce konuşma kalıpları listemize bir göz atalım:

• Hey! / Hi!

Anlamı: Selam!

• Hi, it is so nice to see you.

Anlamı: Merhaba, seni görmek çok güzel.

• Hello.

Anlamı: Merhaba.

• Hey, long time no see!

Anlamı: Selam, seni görmeyeli uzun zaman oldu!

• Where have you been?

Anlamı: Nerelerdeydin?

• How are you doing?

Anlamı: Nasılsın?

• How is it going?

Anlamı: Nasıl gidiyor?

• I am fine, how are you?

Anlamı: İyiyim, sen nasılsın?

• Believe me.

Anlamı: İnan bana.

• Call me back.

Anlamı: Beni geri ara.

• Give me a hand.

Anlamı: Bana yardım et.

• I do not understand.

Anlamı: Anlamadım.

• How old are you?

Anlamı: Kaç yaşındasın?

• What did you say?

Anlamı: Ne dedin?

• What do you think?

Anlamı: Ne düşünüyorsun?

• What do you want?

Anlamı: Ne istiyorsun?

• Is everything OK?

Anlamı: Her şey yolunda mı?

• What are you doing?

Anlamı: Ne yapıyorsun?

• It's ok.

Anlamı: Önemli değil.

• See you.

Anlamı: Görüşürüz.

• See you next time.

Anlamı: Sonra görüşürüz.

• What's your phone number?

Anlamı: Telefon numaran kaç?

• What is your job?

Anlamı: Ne iş yapıyorsun?

• Where are you from?

Anlamı: Nerelisin?

• What is your name?

Anlamı: Adın ne?

• What is going on?

Anlamı: Neler oluyor?

• Follow me.

Anlamı: Beni takip et.

• I am at home.

Anlamı: Evdeyim.

• Is all good?

Anlamı: Her şey yolunda mı?

• What is your e-mail adress?

Anlamı: E-mail adresin ne?

• What do you want to do?

Anlamı: Ne yapmak istiyorsun?

• Nice to meet you.

Anlamı: Tanıştığıma memnun oldum.

• Can you help me?

Anlamı: Bana yardım edebilir misin?

• How can I help you?

Anlamı: Sana nasıl yardım edebilirim?

• Do you need anything?

Anlamı: Bir şeye ihtiyacın var mı?

• What can I do for you?

Anlamı: Senin için ne yapabilirim?

• Would you like to dance?

Anlamı: Dans etmek ister misiniz?

• Do you want me to drive you home?

Anlamı: Seni eve bırakmamı ister misin?

• Do you want to join us?

Anlamı: Bize katılmak ister misin?

• Let's go!

Anlamı: Haydi gidelim!

• It doesn't matter!

Anlamı: Sorun değil!

• Calm down!

Anlamı: Sakin ol!

• Hurry up!

Anlamı: Acele et!

• I don't mind!

Anlamı: Benim için farketmez!

• Never mind.

Anlamı: Boşver.

• Whatever.

Anlamı: Her neyse.

• I don't care.

Anlamı: Umrumda değil.

• Excuse me.

Anlamı: Pardon.

• Great job!

Anlamı: Aferin!

• We should talk.

Anlamı: Konuşmalıyız.