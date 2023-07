İngilizce Mail Kalıpları - En Çok Kullanılan İngilizce Mail Kalıpları Ve Anlamları

İngilizce mail kalıpları, usulüne uygun mail yazabilmeniz için oldukça pratik bir yöntemdir. Özellikle iş alanında mail yoluyla iletişim kurulduğu için kurumsal İngilizce mail kalıpları hakkında bilgi edinmeniz sizin için faydalı olacaktır. Mail yazarken ilk intiba açısından giriş kısmı önemli olduğu için İngilizce mail giriş örnekleri hayatınızı kurtaracak niteliktedir. İçeriğimize okumaya devam ederek İngilizce mail kalıpları hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

İngilizce Mail Kalıpları

İngilizce mail hazırlarken sıklıkla kullanılan ve faydalı olan belli başlı kalıplar vardır. Bu mail kalıplarını kullanmanın yanı sıra mailde, dil kullanımında resmi ve nazik olmanız gerektiği gibi yazım kurallarına da dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Özellikle mailinizi resmi bir kişi için yazıyorsanız kullanacağınız İngilizce mail kalıplarında giriş, açıklama, hitap gibi konulara özen göstermeniz gerekmektedir. Genellikle İngilizce mailleri iş başvurularında, iş görüşmelerinde, toplantılarda ya da yabancı arkadaşlarınızla konuşmak istediğiniz zaman kullanılır. Eğer daha önce bir İngilizce mail yazma deneyiminiz yoksa mailin girişi, konusu ya da mailin nasıl sonlandırılacağı hakkında bir fikre sahip olmayabilirsiniz. Böyle bir durumda İngilizce mail kalıpları sizlere oldukça yardımcı olacaktır. Haydi hep beraber bu kalıpların bazılarına bir göz atalım:

- Dear Sir/Madam

Anlamı: Sayın Beyefendi/Hanımefendi

- To whom it may concern

Anlamı: İlgili Kişiye

- Dear Mrs. (surname)

Anlamı: Sayın (soy isim) Hanım

- Hi/Hello

Anlamı: Merhaba (Resmi olmayan maillerde)

- I hope you are well.

Anlamı: Umarım iyisindir.

- I hope all is well.

Anlamı: Umarım her şey yolundadır.

- I am reaching out because…

Anlamı: Size ulaşıyorum çünkü …

- I wanted to let you know that...

Anlamı: Bilmeni istedim ki …

- Might I take a moment of your time to…

Anlamı: Biraz zamanınızı alabilmem mümkün müdür?

- This email is just to let you know that…

Anlamı: Bu e-posta, size şunu bildirmek içindir ...

- I just read your email about…

Anlamı: E-postanızı şimdi okudum …

- Thanks for your quick reply.

Anlamı: Hızlı cevabınız için teşekkürler.

- Thank you for reaching out to me.

Anlamı: Bana ulaştığınız için teşekkür ederim.

- Sorry for my late reply.

Anlamı: Geç yanıtım için özür dilerim.

- Please take a look at the attached file.

Anlamı: Lütfen ekteki dosyaya bir göz atın.

- Please be aware/informed that…

Anlamı: Bilginiz olsun ki...

- We are writing to you regarding…

Anlamı: … konusunda size yazıyorum

- I would like to inform you about…

Anlamı: Size … hakkında bilgi vermek isterim.

- I hope this email finds you well.

Anlamı: Bu kalıbın birebir çevirisi mümkün olmasa da Kibar ve profesyonel alanda 'Umarım iyisinizdir.' Anlamı taşır.

- I am writing to you to follow up on …

Anlamı: … konusunu takip edebilmek için size yazıyorum.

- I apologize for the late response.

Anlamı: Geç cevap verdiğim için özür dilerim.

- Thank you for the notice.

Anlamı: Bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim.

- I would just like to confirm the main points we discussed.

Anlamı: Görüştüğümüz temel konuları teyit etmek amacıyla size yazıyorum.

- Can you please fill out this form?

Anlamı: Lütfen bu formu doldurur musunuz?

- Please note that…

Anlamı: Lütfen bunu not al…

- Thank you for your help in this matter.

Anlamı: Bu konuda yardımcı olduğunuz için teşekkürler.

- Thank you for your interest.

Anlamı: İlgilendiğiniz için teşekkür ederiz.

- Please respond at your earliest convenience.

Anlamı: Lütfen en yakın müsaitliğinizde yanıt veriniz.

- I appreciate any feedback you may have.

Anlamı: Verebileceğiniz herhangi bir geri dönüşten memnuniyet duyarım.

- Regards

Anlamı: Saygılarımla

- Best Regards

Anlamı: İyi dileklerimle

- Yours

Anlamı: Sevgiler