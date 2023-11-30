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Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:12 Son Güncelleme: 30.11.2023 10:12

İngilizce Mevsimler - Mevsimler İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizcede mevsim sözcüğünün season şeklinde yazıldığı bilinir. Bu kavram yılın dört bölümünden birini temsil eden 4 ayrı sözcüğü kapsar. Yani İngilizce mevsimler üzerine araştırma yapan kişilere yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar kelimelerinin bu dilde nasıl yazılıp okunduğu açıklanmalıdır. Böylece mevsimler İngilizce nasıl yazılır, Türkçe karşılıkları nedir diyenlere detaylı bilgi aktarılması olacaktır.

İngilizce Mevsimler - Mevsimler İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizce öğrenen kişiler tarafından sıklıkla araştırılan sözcükler arasında mevsimleri ifade eden kelimeler yer alır. Çünkü yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar sözcükleri yılın dört bölümünden birini temsil eden temel kavramlardandır. İngilizce mevsimler üzerine açıklama yapılırken ise belli başlı ayrıntılara değinilmesi gerekir. Bu nedenle mevsimler İngilizce nasıl yazılır, Türkçe karşılıkları nedir diyenlere açıklayıcı bilgiler sunulmalıdır.

İngilizce Mevsimler Nasıl Yazılır?

Bir senenin güneşten ışık ve ısı alma süresine bağlı olarak iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört ayrı bölümüne mevsim ismi verilir. Yani yılın dört ayrı bölümünden her birinin kendine özgü adı vardır. Mevsim isimlerinin nasıl okunduğu ve yazıldığı ise hangi dile ait olduğuna göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar sözcüklerinin farklı dillerde hangi kelimelere karşılık geldiği sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda yaygın olarak araştırılan konulardan biriyle ilişkili olan "Mevsimler İngilizce nasıl yazılır, Türkçe karşılıkları nedir?" sorusuna yanıt sunulması gerekir. Yani İngilizcede mevsim sözcüğü ile mevsimleri temsil eden sözcüklerin nasıl yazılıp okunduğu aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Seasons (Okunuşu: Sizıns): Mevsimler
  • Summer (Okunuşu: Samır): Yaz
  • Winter (Okunuşu: Vintır): Kış
  • Spring (Okunuşu: Sipring): İlkbahar
  • Autumn (Okunuşu: Outım): Sonbahar
  • Fall (Okunuşu: Fol): Sonbahar

UYARI: Yukarıda sıralanan bilgiler incelendiği zaman İngilizcede sonbahar mevsimini ifade eden iki ayrı sözcüğün mevcut olduğu görülür. Ancak sonbahara yaygın olarak "autumn" denildiği, "fall" sözcüğünün ise genelde ABD'de kullanıldığı belirtilebilir. Bununla birlikte İngilizcede sonbahar mevsiminin bu iki sözcükten biriyle ifade edilmesinde herhangi bir problem yoktur.

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İngilizce Mevsimler - Mevsimler İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?
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