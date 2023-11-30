İngilizce Mevsimler - Mevsimler İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizce öğrenen kişiler tarafından sıklıkla araştırılan sözcükler arasında mevsimleri ifade eden kelimeler yer alır. Çünkü yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar sözcükleri yılın dört bölümünden birini temsil eden temel kavramlardandır. İngilizce mevsimler üzerine açıklama yapılırken ise belli başlı ayrıntılara değinilmesi gerekir. Bu nedenle mevsimler İngilizce nasıl yazılır, Türkçe karşılıkları nedir diyenlere açıklayıcı bilgiler sunulmalıdır.

İngilizce Mevsimler Nasıl Yazılır?

Bir senenin güneşten ışık ve ısı alma süresine bağlı olarak iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört ayrı bölümüne mevsim ismi verilir. Yani yılın dört ayrı bölümünden her birinin kendine özgü adı vardır. Mevsim isimlerinin nasıl okunduğu ve yazıldığı ise hangi dile ait olduğuna göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar sözcüklerinin farklı dillerde hangi kelimelere karşılık geldiği sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda yaygın olarak araştırılan konulardan biriyle ilişkili olan "Mevsimler İngilizce nasıl yazılır, Türkçe karşılıkları nedir?" sorusuna yanıt sunulması gerekir. Yani İngilizcede mevsim sözcüğü ile mevsimleri temsil eden sözcüklerin nasıl yazılıp okunduğu aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Seasons (Okunuşu: Sizıns): Mevsimler

(Okunuşu: Sizıns): Mevsimler Summer (Okunuşu: Samır): Yaz

(Okunuşu: Samır): Yaz Winter (Okunuşu: Vintır): Kış

(Okunuşu: Vintır): Kış Spring (Okunuşu: Sipring): İlkbahar

(Okunuşu: Sipring): İlkbahar Autumn (Okunuşu: Outım): Sonbahar

(Okunuşu: Outım): Sonbahar Fall (Okunuşu: Fol): Sonbahar