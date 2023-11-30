İngilizce Meyveler ve Sebzeler - Sebzeler ve Meyveler İngilizce Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

Meyveler ve sebzeler, vitaminler, mineraller ve lifler açısından zengin kaynaklar olup vücudumuzun sağlıklı bir şekilde fonksiyon göstermesine yardımcı olurlar. İngilizcede bu besinleri tanımak, yabancı dilde iletişim kurarken günlük yaşamda büyük bir avantaj sağlar. Sebzeler ve meyveler İngilizce nasıl yazılır, Türkçe karşılıkları nedir sorusunun cevabını öğrenmek için oluşturulmuş listeler bulunmaktadır.

İngilizce Meyveler:

Apple (Elma): Elma, sadece vitamin ve lif açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli renk tonlarıyla görsel bir şölen sunar.

Banana (Muz): Potasyum deposu olan muz, sporcuların tercihi olmanın yanı sıra enerji dolu bir atıştırmalıktır.

Orange (Portakal): C vitamini deposu portakal, sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda güne enerji dolu bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

Grapes (Üzüm): Üzüm, antioksidan bakımından zengin olmasının yanı sıra farklı tatlara hitap eden bir meyvedir.

Strawberry (Çilek): Çilek, sadece vitamin C ve folat içermekle kalmaz, aynı zamanda tatlı bir lezzet patlamasıdır.

Watermelon (Karpuz): Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi karpuz, içeriğindeki yüksek su oranıyla serinletici bir mükemmeliyettir.

Pineapple (Ananas): Ananas, lezzetinin ötesinde, içerdiği bromelain enzimi sayesinde sindirime yardımcı olan bir başka harika meyvedir.

Kiwi: C vitamini bakımından zengin olan kiwi, yeşil rengi ve benzersiz tadıyla dikkat çeker.

Mango (Mango): Mango, sadece tatlı ve sulu olmakla kalmaz, aynı zamanda A vitamini ve lif bakımından zengindir.

Blueberry (Yaban Mersini): Yaban mersini, antioksidan açısından zengin olup beyin fonksiyonlarına da katkı sağlar.

İngilizce Sebzeler: