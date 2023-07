İngilizce Mülakat Soruları - İngilizce Mülakatlarda Sorulan Sorular ve Cevapları

İngilizce mülakat soruları ve cevapları mülakata hazırlanan insanlar için araştırılması gereken bir konudur. İş başvurusu yapıp da mülakatın İngilizce olacağını öğrenen kişiler İngilizce mülakatlarda sorulan sorular için araştırmaya koyulurlar. Bu yüzden İngilizce iş mülakat soruları nelerdir sizler için bulduk. Haberimizin kalan kısmına inerek İngilizce mülakat soruları ve cevapları için oluşturduğumuz listeyi bulabilirsiniz.

İngilizce Mülakat Soruları

İngilizce artık günlük hayatın yanı sıra iş hayatının da olmazsa olmazlarından birisi oldu. Kariyer planlamasını yapıp iş başvurusunda bulunan birçok kişi İngilizce mülakatlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle son dönemlerde firmaların pek çoğu İngilizce bilen ve akıcı konuşan elemanlar istediği için mülakatlarını da buna göre yapmaktadır. Durum böyle olunca da işe alım esnasında gerçekleşen mülakatların tamamı İngilizce olduğu gibi bazen de bir kısmı İngilizce olabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmadan önce belli başlı İngilizce mülakat sorularını ve cevaplarını bilmenizde fayda var. İşte o sorular:

Soru 1: Tell me about yourself. (Bana biraz kendinden bahset.)

Cevap: I graduated from Ankara University, Department of Public Relations in 2012. After graduation, I increased my experience in this field by working in places like XX company. In my last job, I worked in marketing fields and participated in startup projects. Outside of work, I have hobbies like playing the guitar and reading.

Anlamı: Ankara Üniversitesinden 2012 yılında Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra XX firması gibi yerlerde çalışarak bu alandaki tecrübemi arttırdım. Son işimde pazarlama alanlarında çalışıp startup projelerine katıldım. İş dışında gitar çalmak ve kitap okumak gibi hobilerim var.

Soru 2: What are your strengths and weaknesses? (Güçlü ve zayıf yanlarınız nelerdir?)

Cevap: I am a disciplined and planned person. Because of this characteristic of me, I complete the works I receive on time. My weak sides are that I get excited very quickly and I get stressed quickly when I am speaking publicly. However, to overcome this weakness, I prepare better for presentations.

Anlamı: Disiplinli ve planlı biriyimdir. Bu özelliğimden dolayı aldığım işleri vaktinde tamamlarım. Zayıf yanlarım ise çok çabuk heyecanlanan biriyimdir ve topluluk önünde konuşurken çok fazla heyecanlanırım. Ancak bu zayıf yönümün üstesinden gelmek için sunumlara daha iyi hazırlanıyorum.

Soru 3: What can you do for this company? (Bu şirket için ne yapabilirsiniz?)

Cevap: I believe that I can contribute to your company due to my experiences in my business life and my knowledge. Thanks to my self-confidence and communication skills, I believe that I can increase work efficiency by adapting among employees.

Anlamı: Hem iş hayatımdaki deneyimlerim hem de bilgi birikimim nedeniyle firmanıza katkı sağlayacağıma inanıyorum. Kendime güvenim ve iletişim becerilerim sayesinde de çalışanlar arasında uyum sağlayıp iş verimini arttırabileceğime inanıyorum.

Soru 4: What major problem have you had to deal with recently? How did you handle it? (Son zamanlarda yaşadığınız en büyük problem neydi ve bunun üstesinden nasıl geldiniz?)

Cevap: In the place where I worked before, we encountered problems that would hinder the speed of the company's business. Since this problem had to be resolved quickly, I consulted my manager. After getting his/her approval, I offered suggestions in order to solve the problem. We solved the problem by talking to the customer and finding the middle ground.

Anlamı: Daha önce çalışmış olduğum yerde şirketin işlerinin hızını aksatacak problemler ile karşılaştık. Bu problemin hızlıca giderilmesi gerektiği için iş yeri yöneticime danıştım. Onayını aldıktan sonra sorunun çözülmesi adına öneriler sundum. Sorunu müşteri ile konuşup orta yolu bularak çözdük.

Soru 5: How would you describe yourself in a few words? (Kendinizi birkaç kelime ile nasıl tanımlarsınız?)

Cevap: I am a determined, hardworking, planned, energetic, loving and disciplined person.

Anlamı: Azimli, çalışkan, planlı, enerjik, sevecen ve disiplinli bir insanım.