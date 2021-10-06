İngilizce nasıl öğrenilir? Sıfırdan İngilizce öğrenmek için ne yapılır? İşte en kolay yöntemler

Dünyanın en çok kullanılan dili olan İngilizce hem iş hayatımızda hem de sosyal hayatımızda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Dünyada her beş kişiden biri İngilizce konuşabilmekte veya anlayabilmektedir. İngilizceyi ana dili olarak kullanan insanlar çok fazladır. Neredeyse 400 milyondan fazla ve 50'yi aşkın ülkede konuşulmaktadır.

İngilizce Nasıl Öğrenilir?

Dünyanın en çok konuşulan dili olan İngilizce için sorulan soruların çoğunluğu İngilizce nasıl öğrenilir? Gibi sorular sorulur. Öyleyse hep beraber göz atalım.

Öncelikle İngilizce öğrenmek için sabırlı ve düzenli çalışmaya başlamanız gerekir. Çünkü dil öğrenmek için emek harcamanız ve düzenli çalışmanız gerekir. İngilizceyi çalışmaya çalışmaya unutmaya başladığınızı fark edeceksinizdir.Bu yüzden sürekli öğrendiklerinizi tekrar edip dilin mantığını kavramanız gerekir.

Hiç İngilizce Bilmiyorum Nasıl Öğrenirim?

Günümüzde hala İngilizce konuşamayan insanlar vardır. Ve bu insanların genellikle "Hiç İngilizce bilmiyorum nasıl öğrenirim?" gibi soruları olmaktadır. Gelin hep birlikte bu soruları inceleyelim.

İngilizce öğrenmek isteyip eğer sürekli erteliyorsanız kesinlikle ertelememelisiniz. Hemen kendinize hedef koyup kendinizi motive etmelisiniz. İngilizceyi öğrenmeyi istemek ve kendinize hedef koymak öğrenmek için atacağınız ilk adımdan birisidir. Ve daha sonra İngilizce öğrenmek için kendi seviyenizi belirlemeniz gerekir. İngilizce seviyenizi belirlemek ve bilmek önemlidir. Diğer taraftan ise kendinizin okuma, dinleme ve yazma gibi seviyelerini de belirlemelisiniz. İngilizce öğrenme adımlarının belli bir seviyesi vardır. Bu seviye Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) tarafından belirlenmiş bir uluslararası programdır. Ve bu seviyeler 6 adet seviyeden oluşmaktadır ve sırasıyla;

A1 (Beginner) Seviyesi

A2 (Elementary) Seviyesi

B1 (Intermediate) Seviyesi

B2 (Upper Intermediate) Seviyesi

C1 (Advanced) Seviyesi

C2 (Proficient) Seviyesidir

Hiç İngilizce bilmeyen bir kişiye ilk başta İngilizce öğrenmek zor gelebilir. Ancak zamanla bu zorluk size kolay gelecektir. İngilizce bilmeyen bir kişi olarak öncelikle kendinize iyi bir kaynak edinmelisiniz. Bu kaynak hem öğretici olmalı hem de İngilizce seviyenize uygun olmalıdır. Daha sonra gündelik hayatta konuşulabilecek diyalogları öğrenmelisiniz ve arkadaşlarınız veya çevrenizdeki kişilerle pratik yapmalısınız. Aldığınız kaynaktan veya bir kursa giderek çokça dil bilgisine çalışmalısınız. Çünkü İngilizce öğrenmeyi hiç bilmeyen ve yeni başlayan birisi için kelime ezberi ve dil bilgisi çok önemlidir. Diğer taraftan İngilizce dil bilginizin iyi olması içinse Türkçe dil bilginizin de iyi olması gerekir.

İngilizce Öğrenmek İçin Ne Yapılır?

Gündelik hayatımızda sıkça karşımıza İngilizce bilmenin avantajları çıkmaktadır. Peki İngilizce öğrenmek için ne yapılır? Sorusunu birlikte inceleyelim.

Öncelikle İngilizce öğrenmek için dil bilgisi ve kelime bilmeye önem göstermelisiniz. Bunları bir kursa giderek, bir kaynakça alarak veya evde internetten videolar izleyerek yapabilirsiniz. İngilizceyi konuşmakta ya da anlamakta belirli bir seviyeye geldikten sonra hobilerinizi ya da günlük yaptığınız aktiviteleri İngilizce yaparak da İngilizce öğrenebilirsiniz. İngilizceyi gündelik hayatınızda kullanmak, sizi İngilizceyi öğrenmek için daha çok hızlandırır. Örneğin seviyenize göre konuşulmuş yabancı dil olan bir dizi ya da filmi İngilizce altyazılı olarak seçip izleyebilirsiniz veya İngilizce olan sevdiğiniz bir kitabı okuyarak ya da sevdiğiniz bir oyunu oynayarak öğrenebilirsiniz. Yani İngilizceyi gündelik hayatınızda da kendi diliniz gibi benimseyerek öğrenmeniz daha faydalı olur. Hem de öğrendiğiniz İngilizce daha akılda kalıcı olur ve İngilizceyi unutmanız daha zor bir ihtimal olur.

En Kolay İngilizce Öğrenme Yöntemleri

En hızlı yabancı dil öğrenme tekniklerini sizler için yazacağım. O halde hep birlikte inceleyelim.

Çoğumuzun İngilizce denince ilk olarak aklınıza kelime ezberi gelmektedir. Aklınıza kelime ezberinin gelmesi doğrudur fakat sadece kelime ezberiyle kolay İngilizce öğrenemeyiz. İngilizceyi kolay öğrenmek için kelime ezberinin yanında dil bilgisi de öğrenmelisiniz. Günümüzü teknolojisiyle internetten videolar izleyerek de kolay şekilde İngilizce öğrenebilirsiniz. Bol bol gazete, kitap veya makale okuyarak kolay İngilizce öğrenebilirsiniz.

İngilizce Konuşmak

İngilizce konuşmayı unutmadan ve takılmadan güzel İngilizce konuşmak için hep beraber göz atalım.

Öncelikle ingilizce konuşmak için sürekli pratik yapmanız gerekir. Uygulamalardan veya arkadaşlarınızla sürekli İngilizce konuşmalısınız. İngilizceyi güzel ve takılmadan konuşmak içinse kelimelerin telaffuzunu doğru bilip düşünerek konuşmalısınız.

Adım Adım İngilizce Öğrenme

Adım adım ingilizce öğrenmek için hep birlikte aşağıdaki maddeleri inceleyelim.