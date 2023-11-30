Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İngilizce Renkler - A’dan Z’ye İngilizce’de Renk İsimleri ve Türkçe Karşılıkları
Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:11 Son Güncelleme: 30.11.2023 10:11

İngilizce Renkler - A’dan Z’ye İngilizce’de Renk İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

İngilizce renkler üzerine araştırma yapan kişiler için bu sözcüklerin nasıl yazılıp okunduğu hakkında bilgi edinmek önem arz eder. Çünkü renkleri ifade eden sözcükler son derece çeşitlidir. Bu nedenle İngilizce sözcük haznesini genişletmek isteyen kişilere bu dildeki renk kelimelerinin neler olduğu sıralanmalıdır. Söz edilen sıralamanın yapıldığı detaylı liste ise A’dan Z’ye İngilizcede renk isimleri ve Türkçe karşılıkları başlığı altında ele alınabilir.

İngilizce Renkler - A’dan Z’ye İngilizce’de Renk İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

Türkçede renkler siyah, beyaz, sarı, mavi gibi çeşitli sözcüklerle ifade edilir. Bu sözcüklerin İngilizcede nasıl yazılıp okunduğu ise pek çok dil öğrencisi tarafından araştırılan konulardandır. Dolayısıyla İngilizce renkler hakkında açıklama yapılırken bu dildeki renk sözcüklerinin alfabetik olarak sıralanmasında fayda vardır. Yani A'dan Z'ye İngilizcede renk isimleri ve Türkçe karşılıkları başlığı altında kapsamlı bir liste oluşturulmalıdır.

İngilizce Renkler Ne Demek?

İngilizce dilini öğrenmeye çalışan kişiler genellikle bu dile ait olan sözcükleri keşfetmeyi hedefler. Dolayısıyla İngilizcede farklı kavramları temsil eden sözcüklerin nasıl okunup yazıldığı sıklıkla araştırılır. Söz edilen kavramlardan biri ise renkler olarak belirtilebilir. Dolayısıyla İngilizcede renklerin hangi sözcüklerle ifade edilip nasıl okunduğu üzerine açıklama yapılmalıdır.

Bu doğrultuda ilk olarak İngilizcede renk sözcüğünü karşılayan color ve colour şeklinde yazılan iki ayrı kelimenin mevcut olduğu söylenmelidir. Bu sözcüklerin her ikisi de aynı anlama gelirken biri yalnızca Amerikan İngilizcesinde yaygın olarak kullanılır. Söz edilen sözcük color olarak ifade edilebilir. Bu da colour sözcüğünün İngiliz İngilizcesinde daha sık kullanıldığını gösterir. Renk sözcüğü İngilizcede çoğul olarak kullanılacağında ise söz edilen kelimelere –s takısı getirilerek colors veya colours denilmelidir.

A'dan Z'ye İngilizcede Renk İsimleri ve Türkçe Karşılıkları

İngilizcede renklerin hangi sözcüklerle ifade edildiği ve bu kelimelerin nasıl okunduğu merak konusudur. Bu bağlamda yaygın olarak kullanılan İngilizce renk adlarının A'dan Z'ye sıralanarak Türkçe karşılıklarıyla beraber açıklanması gerekir. İngilizce renk adlarının kapsamlı ve alfabetik sıraya göre hazırlanmış olan listesi aşağıdaki gibi sunulmalıdır:

  • Black: Siyah
  • Blue: Mavi
  • Brown: Kahverengi
  • Cream colour: Krem rengi
  • Cyan: Cam göbeği rengi
  • Golden: Altın
  • Green: Yeşil
  • Grey: Gri
  • Indigo: Çivit mavisi
  • Lilac: Lila
  • Lime: Limon yeşili
  • Navy blue: Lacivert
  • Orange: Turuncu
  • Pink: Pembe
  • Purple: Mor
  • Red: Kırmızı
  • Silver: Gümüş
  • Turquoise: Turkuaz
  • Violet: Eflatun
  • White: Beyaz
  • Yellow: Sarı

ARKADAŞINA GÖNDER
İngilizce Renkler - A’dan Z’ye İngilizce’de Renk İsimleri ve Türkçe Karşılıkları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA