İngilizce Seviyeleri - A1, A2, B1, B2, C1, C2 İngilizce Dil Seviyeleri Nelerdir, Hangisi Daha İleri?

Bir bireyin İngilizce dil yeterliliğini ölçmek için küresel standartlarda yaygın olarak kabul edilen dil seviyeleri oluşturulmuştur. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) tarafından da İngilizce dil seviyeleri ortaya çıkartılmıştır. İngilizce seviyeleri; A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olarak 6 seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 dil seviyeleri içerisinde neler var? Bu dil seviyelerinin hangisi ileri? Eğer İngilizce öğrenmek istiyorsanız ilk olarak bu dil seviyelerini öğrenmeniz de fayda var.

İngilizce Seviyeleri Nelerdir?

İngilizce dil seviyeleri A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere 6 farklı seviyeden oluşmaktadır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (Common European Framework of Reference for Languages) kısaltılmışı CEFR, İngilizce dahil birçok yabancı dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bir standart hazırlamıştır. CEFR seviyeleri, İngilizce ve diğer dillerde Dünyada yaygın olarak kabul edilmiştir. Türkiye'de ve yurt dışında birçok dil okulu eğitimlerini, CEFR İngilizce seviyelerine göre hareket edilmektedir.

İngilizce Dil Seviyeleri

A1 İngilizce Seviyesi – Başlangıç (Beginner Level)

A2 İngilizce Seviyesi – Orta (Intermediate Level)

B1 İngilizce Seviyesi – Orta Üstü (Upper-Intermediate Level)

B2 İngilizce Seviyesi – İleri (Advanced Level)

C1 ve C2 İngilizce Seviyeleri

A1 İngilizce Seviyesi – Başlangıç (Beginner Level)

İngilizcede öğrenilen temel bilgileri ve konuları kapsar. Beginner yani başlangıç seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviye tamamiyle temel hazırlama evresidir. A1 İngilizce seviyesi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) ilk seviye olarak da tanımlayabiliriz. Tanışmak, tarih/saat öğrenme, sayılar ve mevsimler gibi temel bilgileri kapsar.

A2 İngilizce Seviyesi – Orta (Intermediate Level)

Bu seviye orta seviye ya da başlangıcın bir üstü olarak kabul edilir. 2 İngilizce seviyesinde basit cümleler kurma, basit günlük konuşma diyaloglarını öğrenmiş olursunuz. A2 İngilizce seviyesi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) ikinci seviyesi diyebiliriz.

B1 İngilizce Seviyesi – Orta Üstü (Upper-Intermediate Level)

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) üçüncü seviyesi olarak kabul edilir.

B1 İngilizce seviyesi, proje yönetimi, yurt dışı satış, ihracat gibi bölümlerde çalışılacaklar için talep ettiği minimum işe alım seviyeleri olan İngilizce dil seviyesi diyebiliriz.

B2 İngilizce Seviyesi – İleri (Advanced Level)

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) dördüncü seviyesi olarak tanımlanır. Değişik türden topluluklar karşısında etkili bir şekilde İngilizce iletişim kurabilme yeteneğine sahipsinizdir. İngilizce diline iyi bir şekilde hâkim olduğunuz anlamına gelir. Toplantılara ve tartışmalara öz güvenli ve etkili bir şekilde katılabileceğiniz anlamındadır.

C1 İngilizce Seviyesi

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) beşinci seviyesi olarak tanımlanır. İngilizce seviyelerinde dilin bütün kontrolü sizde olduğu anlamına gelir. İngilizce konuşmanız düzenli, tutarlı ve akıcı şekildedir.

C2 İngilizce Seviyesi

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) altıncı seviyesi olarak tanımlanır. Ana diline hâkim ve iyi eğitim almış insanlar kadar iyi ve bir o kadar da derin bir kelime yelpazesine sahip olduğunuz anlamına gelir.