İngilizce Seviyelerine Göre Diziler - İngilizce Öğrenmek İçin İzlenebilecek En İyi Dizi Önerileri

Eğitimden iş hayatına, seyahatten günlük hayata kadar her alanda ihtiyacımız olan İngilizce dilini öğrenmek için kişiler farklı yolları denemektedir. İngilizceyi öğrenmek, konuşma ve duyma pratiği yapmak isteyen kişiler yabancı dizileri izleyerek kendilerini geliştirmek isteyebilir. Bu yöntem hem duyma hem de telaffuz için etkinli bir yöntem olarak görülmektedir. Biz de hazırladığımız bu yazımızda İngilizce seviyelerine göre diziler - İngilizce öğrenmek için izlenebilecek en iyi dizi önerileri hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

İngilizce seviyelerine göre diziler

İngilizce eğitimi alanlar ya da kendi kendilerine İngilizce öğrenmek isteyenler, yabancı dizileri izlemeyi tercih edebilir. Yabancı dizileri izlemek, kişilerin hem duyma, hem konuşma hem de telaffuzlarını geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Ancak yabancı dizilerde pek çok farklı kullanım kalıbı ve kelime vardır. Bu yüzden dizi seçiminde dikkatli olunmalı. Dil seviyenize uygun diziler seçmeye özen göstermelisiniz. İşte İngilizce öğrenmek için dizi önerileri:

Big Bang Theory

Breaking Bad.

Prison Break.

Gossip Girl.

Arrow.

Teen Wolf.

Flash.

The 100.

How I Meet Your Mother

Broklyn Nine- Nine

Modern Family

Yabancı dizi ile İngilizce öğrenmek

Yabancı dizi ile İngilizce öğrenmek tam anlamıyla doğru bir şey değildir. Yabancı dizi izlemek size İngilizce öğretmekten ziyade aldığınız İngilizce eğitimin pratikte nasıl kullanıldığını ve sizin de daha rahat kullanmanızı göstermeye katkı sağlar. Bu yüzden kişiler İngilizce eğitimlerindeki dil seviyelerine uygun yabancı mini dizileri izlemeyi tercih edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken ise Türkçe altyazı ile izlenmemesi gerektiğidir.

Kişiler İngilizce altyazı ile diziyi izlemeli ve dizi içerisinde bilmedikleri kelimeleri de not alarak kelime haznelerini geliştirmelidir. Türkçe altyazı ile yabancı bir diziyi izlemek size sadece kulak doygunluğu kazandıracaktır. Bu da öğreniminizi olumlu bir yönden desteklemede yetersiz kalacaktır.

A2 seviyesi İngilizce diziler

A2 seviyesi, İngilizce dil eğitiminde ikinci seviyedir. Bu seviyeye gelen kişiler, kendilerini ifade etmede başlangıç seviyesine göre daha iyi durumdadır. Kelime haznesinde ve cümleyi kurabilmede daha özgüvenli ve başarılı olurlar. Aileleri ile ilgili bilgileri, kendileri ile ilgili kişisel bilgileri, istekleri ve sorularını karşı tarafa rahatlıkla aktarabilirler.

A2 seviyesine gelen bir kişi yabancı dizileri izleyerek dil gelişimini de destekleyebilir. İçeriği rutin konuşmalardan meydana gelen bu yabancı diziler hem konuşmanızı, hem telaffuzunuzu hem de dinleme becerinizi ileriye taşıyacaktır. Dizileri izlerken sadece İngilizce altyazı ile izlemeli bilmediğiniz kelimeleri not ederek anlamlarını öğrenmelisiniz. Bu şekilde kelime hazneniz kısa sürede zenginleşecektir. İşte zorlanmadan A2 seviyesinde takip edebileceğiniz dizi önerileri şunlardır: