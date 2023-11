İngilizce Sıra Sayıları - 1’den 100’e Kadar İngilizce Sıralama Sayıları (Ordinal Numbers)

İngilizce'de sıra sayıları belirli kurallara dayanır ve genellikle düzenli bir yapıya sahiptir. "First" (birinci), "second" (ikinci), "third" (üçüncü), "fourth" (dördüncü) gibi temel sayıların ardından gelerek sıralamayı gösterirler. Bu sayılar hem rakam hem de yazı ile ifade edilebilirler ve herhangi bir dilde iletişim kurarken oldukça kullanışlıdırlar. İngilizce sıra sayıları - 1'den 100'e kadar İngilizce sıralama sayılarını (ordinal numbers) anlamak ve kullanmak, İngilizce dil becerilerini geliştirmenin önemli bir parçasıdır.

1'den 100'e Kadar İngilizce Sıralama Sayıları

İngilizce'de, sıra sayıları belirli bir desene göre ifade edilir. Örneğin, genellikle sayıların sonuna "th" eklenir. Ancak, bazı istisnai durumlar vardır. Mesela, sayılar 1 ile bitiyorsa (first)"st", 2 ile bitiyorsa (second) "nd", 3 ile bitiyorsa (third) "rd" eklenir.

Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, 11, 12 ve 13 gibi sayılar için özel kuralın geçerli olmasıdır. Bu sayılar, sıra sayıları olarak ifade edildiğinde sonlarına "th" eki alırlar. Bu kurallar, İngilizce'de sıra sayılarını doğru şekilde ifade etmek için önemlidir ve dilbilgisel bir yapı oluşturur.

Sayı Sıra Sayısı Okunuş Kısaltma 1 first fırst 1st 2 second sekınd 2nd 3 third thırd 3rd 4 fourth fôrth 4th 5 fifth fıfth 5th 6 sixth siksth 6th 7 seventh sevınth 7th 8 eighth eytth 8th 9 ninth naynth 9th 10 tenth tenθ 10th