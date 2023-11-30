İngilizce Spor Aktiviteleri İsimleri - Spor Dalları ve Aktivitelerinin İngilizce İsimleri

Spor, pek çok yaş grubuna, pek çok farklı tarzda seçenek sunar ve düzenli yapıldığında oldukça sağlıklıdır. Çoğu insan, az da olsa hayatının bir döneminde sporla ilgilenmektedir. Sporun evrensel dilini anlamak, kültürler arası iletişimi güçlendirmek ve sporun getirdiği değerleri kavramak, global bir perspektifle bakıldığında önemlidir. İngilizce spor aktiviteleri isimleri, spor dalları ve aktivitelerinin İngilizce isimleri konuları temel dil derslerinin de konuları arasında yer almaktadır.

İngilizce Spor Aktiviteleri İsimleri

En çok kullanılan spor aktivitelerinin İngilizceleri ve Türkçe karşılığı şöyledir:

Football (Soccer): Futbol

Basketball: Basketbol

Tennis: Tenis

Swimming: Yüzme

Running: Koşu

Cycling: Bisiklet sürme

Gymnastics: Jimnastik

Spor Dalları ve Aktivitelerinin İngilizce İsimleri