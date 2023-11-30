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Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:15 Son Güncelleme: 30.11.2023 13:15

İngilizce Spor Aktiviteleri İsimleri - Spor Dalları ve Aktivitelerinin İngilizce İsimleri

Spor, insanlığın yüzyıllardır bir araya gelmesini, rekabet etmesini ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmesini sağlayan evrensel bir etkinliktir. İngilizcenin yaygınlaşan kullanımında, spor dallarının da İngilizcesi merak edilmektedir. Spor dalları ve aktivitelerinin İngilizce isimlerini bilmek, hem İngilizce pratiğiniz için önemli bir adım, hem de her yerde karşımıza çıkması açısından değerlidir. İngilizce spor aktiviteleri isimleri, konuları dil öğrenme sürecinde faydalı olacaktır.

İngilizce Spor Aktiviteleri İsimleri - Spor Dalları ve Aktivitelerinin İngilizce İsimleri

Spor, pek çok yaş grubuna, pek çok farklı tarzda seçenek sunar ve düzenli yapıldığında oldukça sağlıklıdır. Çoğu insan, az da olsa hayatının bir döneminde sporla ilgilenmektedir. Sporun evrensel dilini anlamak, kültürler arası iletişimi güçlendirmek ve sporun getirdiği değerleri kavramak, global bir perspektifle bakıldığında önemlidir. İngilizce spor aktiviteleri isimleri, spor dalları ve aktivitelerinin İngilizce isimleri konuları temel dil derslerinin de konuları arasında yer almaktadır.

İngilizce Spor Aktiviteleri İsimleri

En çok kullanılan spor aktivitelerinin İngilizceleri ve Türkçe karşılığı şöyledir:

  • Football (Soccer): Futbol
  • Basketball: Basketbol
  • Tennis: Tenis
  • Swimming: Yüzme
  • Running: Koşu
  • Cycling: Bisiklet sürme
  • Gymnastics: Jimnastik

Spor Dalları ve Aktivitelerinin İngilizce İsimleri

  • Volleyball: Voleybol
  • Cricket: Kriket
  • Hiking: Yürüyüş
  • Rowing: Kürek çekme
  • Skiing: Kayak
  • Snowboarding: Snowboard
  • Wrestling: Güreş
  • Horseback Riding: Binicilik
  • Archery: Okçuluk
  • Martial Arts: Dövüş sanatları
  • Sailing: Yelkenli yarış
  • Surfing: Sörf
  • Table Tennis (Ping Pong): Masa tenisi
  • Hockey: Hokey
  • Weightlifting: Ağırlık kaldırma
  • Badminton: Badminton
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İngilizce Spor Aktiviteleri İsimleri - Spor Dalları ve Aktivitelerinin İngilizce İsimleri
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