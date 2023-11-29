İngilizce Taşıtlar - İngilizce Ulaşım Araçları Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizce taşıtlar, İngilizceyi öğrenme aşmasında üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Yol tarifi yaparken, bir yerden bir yere giderken bu taşıt isimlerinden geniş ölçüde yararlanılması gerekir. Bu bakımdan hemen her dil öğrenimi aşamasında taşıtlar gibi son derece genel ve gerekli kelime gruplarını eğitimin başında almak gerekir. İngilizce ulaşım araçları nasıl yazılır, Türkçe karşılıkları nedir sorularının tüm yanıtları yazının devamında.

İngilizce Taşıtlar

İngilizce dersinde ulaşım konusu içerisinde tüm taşıt isimleri oldukça önemlidir. Ulaşım araçlarını kişiler resimli olarak akılda tutabilecekleri gibi bu taşıt isimlerinin içerisinde yer aldığı cümleler kurarak da pekiştirme imkânı bulabilirler. Türkçelerini öğrenerek taşıtları İngilizce olarak daha iyi akılda tutmak da mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte hangi taşıtın cümle içerisinde nasıl kullanıldığı da öğrenme esnasında dikkat çeken bir konudur.

İngilizce Ulaşım Araçları Türkçe Karşılıkları

Taşıt türleri fazla olduğu için kişilerin bilmesi gereken en önemli noktalardan birisi bu kelimeleri kalıcı şekilde öğrenmeleri gerektiğidir. Yani bir ulaşım aracını birkaç kere okumak akılda kalması için her zaman yeterli olmayabilir. İngilizce dersinde öğrenilmesi gereken taşıt isimleri arasında şunlar yer alır:

Bcycle/ bike: Bisiklet

Boat: Kayıt, Tekne

Bus/ Coach: Otobüs

Car: Araba

Helicopter: Helikopter

Submarine: Denizaltı

Ship: Gemi

Motorbike: Motosiklet

Plane: Uçak

Tram: Tramvay

Truck: Kamyon

Train: Tren

Taxi: Taksi

Metro/ Subway: Metro

Gibi birçok ulaşım aracı isminden bahsetmek mümkün olabilir.