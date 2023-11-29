Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İngilizce Taşıtlar - İngilizce Ulaşım Araçları Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:35 Son Güncelleme: 29.11.2023 10:36

İngilizce Taşıtlar - İngilizce Ulaşım Araçları Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizce taşıtlar yabancı dil öğrenmeye yeni başlayan kişilerin ilk öğrendiği konular arasında yer alıyor. İngilizcede ulaşım araçlarını kolay şekilde öğrenebilmek için çeşitli bulmacalar, testler ya da oyunlardan yararlanan kişilerin aynı zamanda bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını da bilmesi gerekiyor. Bu bakımdan İngilizce ulaşım araçları nasıl yazılır, Türkçe karşılıkları nedir sorusu dil öğrenme aşamasında önem arz eder.

İngilizce Taşıtlar - İngilizce Ulaşım Araçları Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?

İngilizce taşıtlar, İngilizceyi öğrenme aşmasında üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Yol tarifi yaparken, bir yerden bir yere giderken bu taşıt isimlerinden geniş ölçüde yararlanılması gerekir. Bu bakımdan hemen her dil öğrenimi aşamasında taşıtlar gibi son derece genel ve gerekli kelime gruplarını eğitimin başında almak gerekir. İngilizce ulaşım araçları nasıl yazılır, Türkçe karşılıkları nedir sorularının tüm yanıtları yazının devamında.

İngilizce Taşıtlar

İngilizce dersinde ulaşım konusu içerisinde tüm taşıt isimleri oldukça önemlidir. Ulaşım araçlarını kişiler resimli olarak akılda tutabilecekleri gibi bu taşıt isimlerinin içerisinde yer aldığı cümleler kurarak da pekiştirme imkânı bulabilirler. Türkçelerini öğrenerek taşıtları İngilizce olarak daha iyi akılda tutmak da mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte hangi taşıtın cümle içerisinde nasıl kullanıldığı da öğrenme esnasında dikkat çeken bir konudur.

İngilizce Ulaşım Araçları Türkçe Karşılıkları

Taşıt türleri fazla olduğu için kişilerin bilmesi gereken en önemli noktalardan birisi bu kelimeleri kalıcı şekilde öğrenmeleri gerektiğidir. Yani bir ulaşım aracını birkaç kere okumak akılda kalması için her zaman yeterli olmayabilir. İngilizce dersinde öğrenilmesi gereken taşıt isimleri arasında şunlar yer alır:

  • Bcycle/ bike: Bisiklet
  • Boat: Kayıt, Tekne
  • Bus/ Coach: Otobüs
  • Car: Araba
  • Helicopter: Helikopter
  • Submarine: Denizaltı
  • Ship: Gemi
  • Motorbike: Motosiklet
  • Plane: Uçak
  • Tram: Tramvay
  • Truck: Kamyon
  • Train: Tren
  • Taxi: Taksi
  • Metro/ Subway: Metro

Gibi birçok ulaşım aracı isminden bahsetmek mümkün olabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngilizce Taşıtlar - İngilizce Ulaşım Araçları Nasıl Yazılır, Türkçe Karşılıkları Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA