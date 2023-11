İngilizce Yer Edatları (In, On, At) - İngilizce Yer Edatları, Türkçe Karşılıkları ve Kullanım Örnekleri

Edatlar, nesneler arasındaki fiziksel konumları, ilişkileri ve bağlamları ifade etmek için kullanılır. Bu, bir konuşmanın veya yazının daha açık ve anlaşılır olmasına yardımcı olur. İngilizce edatlarını doğru bir şekilde kullanabilmek, dil becerilerinizi değerlendiren sınavlarda ve iş başvurularında önemli olabilir. İngilizce yer edatları, İngilizce yer edatları Türkçe karşılıkları ve kullanım örnekleri nedir bilmenizde fayda var.

İngilizce Yer Edatları Nelerdir?

In - İçinde, -de/-da, -da/-de

in the house (evde)

in the city (şehirde)

On - Üzerinde, Üzerine, -de/-da, -da/-de

on the table (masanın üzerinde)

on the wall (duvarda)

At - Yanında, -de/-da, -da/-de

at the park (parkta)

at the station (istasyonda)

İngilizce Yer Edatları Türkçe Karşılıkları Neler?

By - Yanında, Kenarında, Tarafından

by the river (nehir kenarında)

written by (tarafından yazılmış)

Under - Altında

under the bed (yatağın altında)

under the bridge (köprünün altında)

Over - Üzerinde, Üstünde

over the rainbow (gökkuşağının üzerinde)

over the city (şehrin üstünde)

Between - Arasında

between two mountains (iki dağ arasında)

between friends (arkadaşlar arasında)

Among - Arasında (üç veya daha fazla şey arasında)

among the books (kitaplar arasında)

among the students (öğrenciler arasında)

Beside - Yanında, -ın/-in yanında

beside the car (arabanın yanında)

beside the lake (gölün yanında)

Next to - Yanında, Bitişiğinde

next to the school (okulun yanında)

next to the restaurant (restoranın yanında)

İngilizce Yer Edatları Kullanım Örnekleri Nelerdir?