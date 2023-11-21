İngilizce Yönler Konu Anlatımı - İngilizce Pusula Yönleri Doğu, Batı, Kuzey, Güney Nasıl Yazılır?

İngilizce yönler yani kardinal yönler, yönlendirme yapmak, harita okumak ve yerleri bulmak için temel öneme sahiptir. İngilizce yer yön tarifi, harita okurken ve bir yerlerde yolunu bulurken kullanılırlar. İngilizce pusula yönleri ve anlamları, yanı sıra kardinal noktalar arasında bulunan ara yönler de vardır. Bu ara yönlerin Türkçe isimleri kuzeydoğu, güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatı gibi yönlere verilen isimlerdir. Pusula da tek ibre vardır ve kuzeye gitmek için, pusulanın ibresinin gösterdiği yöne doğru yürürüz.

İngilizce Yönler Konu Anlatımı

İngilizce yönler konu anlatımı en çok pusulalarda ve haritalarda işimize yarar. Pusulada dört ana yön bulunur. Bu yönleri şu şekilde sıralayabiliriz:

North (Kuzey) - Kuzey, Kuzey Kutbu'na doğru olan yöndür. Haritaların ve pusulaların çoğunda üstte bulunur. Pusulada "N" harfiyle gösterilir.

South (Güney) - Güney, Güney Kutbu'na doğru olan yöndür. Haritaların ve pusulaların çoğunda altta bulunur. Pusulada "S" harfiyle gösterilir.

East (Doğu) - Doğu, Kuzey'e baktığınızda sağa doğru olan yöndür. Sabahları güneşin doğduğu yöndür. Pusulada "E" harfiyle gösterilir.

West (Batı) - Batı, Kuzey'e baktığınızda sola doğru olan yöndür. Akşamları güneşin battığı yöndür. Pusulada "W" harfiyle gösterilir.

İngilizce Pusula Yönleri ve Anlamları

Pusula da görülen dört ana yönün aralarında bulunan ara yönleri şu şekilde sıralayabiliriz:

North-East (Kuzeydoğu). Kuzey ve doğu yönlerinin arasıdır. Pusulada "NE" şeklinde gösterilir.

North-West (Kuzeybatı). Kuzey ve batı yönlerinin arasıdır. Pusulada "NW" şeklinde gösterilir.

South-East (Güneydoğu). Güney ve doğu yönlerinin arasıdır. Pusulada "SE" şeklinde gösterilir.

South-West (Güneybatı). Güney ve batı yönlerinin arasıdır. Pusulada "SW" şeklinde gösterilir.

İngilizce yönler, aşağıdaki gibi cümlelerde kullanılabilir: