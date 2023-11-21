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Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:21 Son Güncelleme: 21.11.2023 16:21

İngilizce Yönler Konu Anlatımı - İngilizce Pusula Yönleri Doğu, Batı, Kuzey, Güney Nasıl Yazılır?

İngilizce yönler, bir yerden bir yere gitmek için kullanılan kelimelerdir. İngilizce yer yön tarifi, İngilizce konuşmanın ve yazmanın önemli bir parçasıdır. İngilizce pusula yönleri ve anlamları, bir harita üzerinde konumunuzu bulmak ve yönünüzü belirlemek için kullanılır. Pusula yönlerini öğrenerek, doğada kaybolma riskini azaltabilirsiniz. Pusulada bulunan dört ana yön İngilizce isimlerinin baş harfleri olan “N, S, E, W” harfleri ile gösterilir. Aynı zamanda İngilizce konuşma ve yazmada da kullanılır.

İngilizce Yönler Konu Anlatımı - İngilizce Pusula Yönleri Doğu, Batı, Kuzey, Güney Nasıl Yazılır?

İngilizce yönler yani kardinal yönler, yönlendirme yapmak, harita okumak ve yerleri bulmak için temel öneme sahiptir. İngilizce yer yön tarifi, harita okurken ve bir yerlerde yolunu bulurken kullanılırlar. İngilizce pusula yönleri ve anlamları, yanı sıra kardinal noktalar arasında bulunan ara yönler de vardır. Bu ara yönlerin Türkçe isimleri kuzeydoğu, güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatı gibi yönlere verilen isimlerdir. Pusula da tek ibre vardır ve kuzeye gitmek için, pusulanın ibresinin gösterdiği yöne doğru yürürüz.

İngilizce Yönler Konu Anlatımı

İngilizce yönler konu anlatımı en çok pusulalarda ve haritalarda işimize yarar. Pusulada dört ana yön bulunur. Bu yönleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • North (Kuzey) - Kuzey, Kuzey Kutbu'na doğru olan yöndür. Haritaların ve pusulaların çoğunda üstte bulunur. Pusulada "N" harfiyle gösterilir.
  • South (Güney) - Güney, Güney Kutbu'na doğru olan yöndür. Haritaların ve pusulaların çoğunda altta bulunur. Pusulada "S" harfiyle gösterilir.
  • East (Doğu) - Doğu, Kuzey'e baktığınızda sağa doğru olan yöndür. Sabahları güneşin doğduğu yöndür. Pusulada "E" harfiyle gösterilir.
  • West (Batı) - Batı, Kuzey'e baktığınızda sola doğru olan yöndür. Akşamları güneşin battığı yöndür. Pusulada "W" harfiyle gösterilir.

İngilizce Pusula Yönleri ve Anlamları

Pusula da görülen dört ana yönün aralarında bulunan ara yönleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • North-East (Kuzeydoğu). Kuzey ve doğu yönlerinin arasıdır. Pusulada "NE" şeklinde gösterilir.
  • North-West (Kuzeybatı). Kuzey ve batı yönlerinin arasıdır. Pusulada "NW" şeklinde gösterilir.
  • South-East (Güneydoğu). Güney ve doğu yönlerinin arasıdır. Pusulada "SE" şeklinde gösterilir.
  • South-West (Güneybatı). Güney ve batı yönlerinin arasıdır. Pusulada "SW" şeklinde gösterilir.

İngilizce yönler, aşağıdaki gibi cümlelerde kullanılabilir:

  • I am going north. (Kuzeye gidiyorum.)
  • The store is south of here. (Mağaza buradan güneydedir.)
  • The park is east of the school. (Park okulun doğusundadır.)
  • The library is west of the park. (Kütüphane parkın batısındadır.)
  • I live in the north-east of the city. (Şehrin kuzeydoğusunda yaşıyorum.)
  • The airport is in the south-west of the city. (Havalimanı şehrin güneybatısındadır.)

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İngilizce Yönler Konu Anlatımı - İngilizce Pusula Yönleri Doğu, Batı, Kuzey, Güney Nasıl Yazılır?
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