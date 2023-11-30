Zaman bağlaçları, bir konuşmacının veya yazarın düşüncelerini daha etkili bir şekilde ifade etmesine olanak tanır. Örneğin, "before" (önce) ve "after" (sonra) gibi bağlaçlar, bir olayın diğerine göre konumunu belirleyerek ifadeyi zenginleştirir. İngilizce zaman bağlaçları konu anlatımı, İngilizce zaman belirten bağlaçlar ve kullanım örnekleri, bu dili iyi konuşmak isteyenler tarafından öğrenilmelidir.

İngilizce Zaman Bağlaçları Konu Anlatımı

İngilizce zaman bağlaçları, dilin dokusunu ördüğümüz ve olayların zaman içinde nasıl ilişkilendiğini anlamamıza yardımcı olan temel yapı taşlarıdır. Bu bağlaçlar, bir cümledeki olayları kronolojik sıraya koymak, bir olayın diğerinden önce mi sonra mı gerçekleştiğini belirtmek veya iki olayın aynı anda mı meydana geldiğini ifade etmek için kullanılır.

İngilizce Zaman Belirten Bağlaçlar ve Kullanım Örnekleri

1. Before (Önce) / After (Sonra):

Before: Bir olayın başka bir olaydan önce gerçekleştiğini belirtir. I will finish my work before I go home. (Eve gitmeden önce işimi bitireceğim.)

After: Bir olayın başka bir olaydan sonra gerçekleştiğini belirtir. She ate dinner after she watched a movie. (Film izledikten sonra akşam yemeği yedi.)



2. While (İken / -iken):

İki eylemin aynı anda gerçekleştiğini ifade eder. I listened to music while I was studying. (Çalışırken müzik dinledim.)



3. Since (Den Beri) / Until (Kadar):

Since: Belirli bir zamandan beri devam eden bir durumu ifade eder. I have known her since high school. (Lise zamanlarından beri onu tanıyorum.)

Until: Belirli bir zamana kadar devam eden bir durumu belirtir. I will wait for you until 5 o'clock. (Seni saat 5'e kadar bekleyeceğim.)



4. When (Zamanında, -dığında):

Bir olayın başka bir olayla aynı zamanda gerçekleştiğini belirtir. I met her when I was traveling in Europe. (Avrupa'yı gezerken onunla tanıştım.)



5. As soon as (Hemen -dığında):