İngilizce Zamanlar Tablosu - İngilizce Tense Tablosu, Zamanlar ve Formülleri

İngilizce yazıldığı gibi okunmayan, kimilerine göre zor kabul edilen bir dil yapısıdır. İngilizce zamanlar tablosu, dil öğreniminde işinizi kolaylaştıracak bir kaynaktır. Zaman, İngilizcede tense olarak ifade edilir. bu nedenle kimi kaynaklarda İngilizce tense tablosu şeklinde araştırmayı da düşünebilirsiniz. İngilizce gramer kaynaklarında aradığınız tabloyu bulmanız mümkündür. İngilizcede zamanlar ve formülleri ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

İngilizce Zamanlar Tablosu

İngilizcede temel anlamda 4 farklı zaman vardır. İngilizce yazma ya da konuşma esnasında bu zamanların doğru kullanılması çok önemlidir. Söz konusu 4 zaman aşağıda sıralanmıştır.

Simple tense

Simple continuous tense

Perfect tense

Perfect continuous tense

Yukarıda sayılan zaman yapılarının present, past ve future çekimleri vardır. Bunların her birinin zaman kuralı farklıdır.

İngilizcede Zamanlar ve Formülleri

ingilizcede zamanlar ve bunların formülleri esasında son derece basittir. Bu formül yapılarını ezberlerken aşağıdaki kuralları bilmeniz yeterli olacaktır. Öncelikle simple tense çekimlerini inceleyelim.

Simple present tense yapısında özne+fiil(s)+nesne sıralaması vardır. Ayşe cleans desk. (Ayşe sırayı temizler)

Simple past tense yapısında özne+fiil(V2)+nesne formülü uygulanır. Ayşe cleaned the desk. (Ayşe sırayı temizledi)

Simple future tense zaman kullanımında özne+will+fiil+nesne formülü kullanılır. Ayşe will clean the desk. (Ayşe sırayı temizleyecek)

Continuous tense yapısında formüller daha farklıdır. Yine present, past ve future formül dizilimini aşağıda bulabilirsiniz.

Simple present continuous tense kalıbında özne+am/is/are+fiil(ing)+nesne formülü vardır. Ayşe is cleaning the desk. (Ayşe sırayı temizliyor)

Simple past continuous tense formülü ise özne+was/were+fiil(ing)+nesne şeklindedir. Ayşe was cleaning the desk. (Ayşe sırayı temizliyordu)

Simple future continuous tense formülünde özne+will be+V(ing)+nesne kalıbı vardır. Ayşe will be cleaning the desk. (Ayşe sırayı temizliyor olacak)

Aynı zaman kalıpları ve inceleme perfect tense için de söz konusudur. Bu kapsamda aşağıdaki çekimleri dikkate alabilirsiniz.

Present perfect tense kalıbında özne+was/were+V3+nesne kullanılır. Ayşe was cleaned the desk. (Ayşe sırayı temizledi)

Past perfect tensede özne+had+V3 kalıbı vardır. Ayşe had cleaned the desk. (Ayşe sırayı temizlemiş)

Future perfect tense yapısında ise özne+will have+V3 kalıbı vardır. Ayşe will have cleaned the desk. (Ayşe sırayı temizlemiş olacak)

Son olarak perfect continuous tense kalıplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Present perfect continuous tense kalıbında özne+have/has been+V(ing)+nesne dizilimi vardır. Ayşe has been cleaning the desk. (Ayşe sırayı temizlemekte)

Past perfect continuous diziliminde özne+had been+V(ing)+nesne formülü vardır. Ayşe had been cleaning the desk. (Ayşe sırayı temizlemekteydi)

Future perfect continuous formülünde özne+will have been+V(ing) dizilimi vardır. Ayşe will have been cleaning the desk. (Ayşe sırayı temizliyor olacak)

Yukarıdaki zaman kalıplarının kullanılması, karşı tarafın sizi anlamasını kolaylaştırır. Aynı zamanda yazım dilinde de hatalardan uzak kalmanızı sağlayacaktır.