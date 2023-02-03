İngilizcede Kaç Kelime Var? İngilizcede Toplam Kelime Sayısı Kaçtır?

İngilizcede kaç kelime var sorusu çok geniş kapsamlı bir yanıta sahiptir. Çünkü bu dil birçok ülkede resmi dil olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de İngilizcede kelime sayısı konusunda ciddi bir rakam ortaya çıkabiliyor. Ancak günlük konuşma dili bakımından değerlendirildiğinde İngilizcede toplam kaç kelime var sorusuna daha dar çerçeveden cevap verilebilir. İngilizcede toplam kelime sayısı kaçtır sorusunun tüm yanıtları yazımızın devamında.

İngilizcede Kaç Kelime Var?

İngilizce dünya genelinde en fazla konuşulan dillerden biridir. Birçok ülkenin de ortak dili olan İngilizcede sayısız kelime bulunmaktadır. Çok eski dillerden biri olması bu dilde kelime sayısını artıran unsurlardan biridir. Birleşik Amerika Devletler, İngiltere özellikle İngilizce dilinin en yoğun kullanıldığı ülkelerdir. Bununla birlikte bu ülkelerde resmi dil olarak da kullanılmaktadır.

Birçok ülkede yoğun olarak kullanıldığı için de kelime sayısının fazla olması kaçınılmazdır. Bazı kelimeler dünya genelinde ortak olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle de İngilizce bilmeyen kişiler genelde yabancı ülkelerde ortak olarak kabul edilen kelimeleri kullanmayı tercih ediyor. Ancak dili çok iyi bilenlerin kelime hazneleri daha da geniş olabiliyor.

İngilizcede Toplamda Kaç Kelime Vardır?

İngilizcede birçok farklı kelimenin olmasının en önemli nedenlerinden birisi de konuşulan ülkelerdir. Amerikan ve İngiliz dilleri birbirinden farklılık gösterdiğinden kelimeler de farklı olabilmektedir. Bu bilgilere bakılarak incelendiğinde bu dil içerisinde yaklaşık olarak 500 bin tane kelime olduğu görülmektedir. Ancak aktif olarak kullanılan kelime sayısı 20 bin kadardır. Bunların yanında pasif kelimelerle birlikte 100 bin İngilizce kelime olduğundan bahsedilmektedir. Dilde günlük konuşma dilinde bazı kelimeler çok sık kullanılırken bazı kelimeler daha az kullanılmaktadır.

En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

Kişiler etkili iletişim kurabilmek ve çevrelerinde daha iyi anlaşılabilmek için cümle kurmak zorundadır. Kurulan cümleyi ne kadar iyi ifade ederseniz o kadar iyi bir başarı elde edersiniz. İngilizcede kullanılan kelimeler konusunda da kişilerin belli kelimelere yoğunlaştığı görülebilir. Gündelik hayatta en çok kullanılan kelimeler arasında şunlar yer alır:

Hello

But

Call

Come

Can

Find

Go

Because

Have

Her

Him

His

Money

Many

Not

Gibi kelimeler günlük konuşma dili içerisinde oldukça fazladır. Uzmanlar da İngilizcede rahat iletişim kurulabilmesi için 1000-1500 arasında kelime bilinmesinin yeterli olduğu düşüncesindedir. Özellikle bazı kelimeler konuşma dilinde kilit rol üstlenmektedir. Bu kelimelere yoğunlaşıldığında daha rahat iletişim kurulabilir.