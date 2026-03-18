İngilizce’yi konuşturan model

Türkiye'de yıllardır en çok tartışılan eğitim başlıklarından biri "Öğrenciler yıllarca İngilizce dersi alıyor ama konuşamıyor" eleştirisiydi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli, bu soruna çözüm getirmek amacıyla ortaokullarda 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başladı. Yeni modelle öğrencilerin yalnızca dil bilgisi öğrenmesi değil, İngilizce'yi anlayan ve konuşabilen bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

200 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Model ilk yılında 26 ilde 32 okulda 2 bin 999 öğrenciyle başlatıldı. Bir yıl sonra uygulama 81 ilde 299 okula ve yaklaşık 45 bin öğrenciye ulaştı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ise model 81 ilde ve yurtdışında bir merkezde olmak üzere 1000 ortaokulda yaklaşık 200 bin öğrenciye ulaştı.

16 SAAT YABANCI DİL

Modelde özellikle 5'inci sınıf kritik bir basamak olarak görülüyor. Yoğunlaştırılmış yabancı dil programıyla öğrencilerin güçlü bir dil temeli oluşturması hedefleniyor. Model kapsamında ortaokullarda yabancı dil ders saatleri sınıf seviyesine göre düzenlendi. Buna göre 5'inci sınıfta öğrenciler haftada 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olmak üzere toplam 16 saat yabancı dil eğitimi alıyor. 6'ncı sınıfta İngilizce ders saati 8'e düşerken Almanca 2 saat olarak devam ediyor. 7'nci sınıfta 7 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 8'inci sınıfta ise 5 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersleri yer alıyor. Tüm sınıf seviyelerinde haftalık toplam ders saati ise 40 saat olarak uygulanıyor.

İLETİŞİM TEMELLİ DERSLER

Program, dili yalnızca gramer öğretimi olarak değil; iletişim kurma, kültürler arası etkileşim ve sosyal hayata katılım aracı olarak ele alıyor. Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri bir bütün halinde geliştirilirken; kelime kullanımı, telaffuz ve dil bilgisi de destekleyici unsurlar olarak programda yer alıyor. İngilizce öğretim programı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ile uyumlu şekilde eylem odaklı ve iletişim temelli bir yaklaşım üzerine kuruluyor. Öğrencilerin dili yalnızca öğrenmesi değil, günlük yaşamda kullanabilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda dersler; etkinlikler, projeler, görev temelli çalışmalar ve performans uygulamalarıyla destekleniyor.

FARKLI YÖNTEMLER BİR ARADA

Program tek bir öğretim yöntemine bağlı kalmıyor. Öğrencilerin yaşına, öğrenme stiline ve ihtiyaçlarına göre iletişimsel yaklaşım, drama, işbirlikli öğrenme ve dijital destekli eğitim gibi farklı yöntemlerden yararlanılıyor. Böylece öğrenme sürecinin daha etkin ve kalıcı olması hedefleniyor.

ALMANCA İLE ÇOK DİLLİ EĞİTİM

Modelde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretimi de önemli bir yer tutuyor. Program, öğrencilerin günlük yaşamla bağlantılı etkinlikler yoluyla dili aktif biçimde kullanmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Böylece öğrencilerin zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan çok dilli bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor.

HEDEF: KÜLTÜREL FARKINDALIĞI YÜKSEK NESİLLER

Modelle öğrencilerin yalnızca yabancı dil öğrenmesi değil, aynı zamanda farklı kültürlerle iletişim kurabilen, küresel dünyaya açık bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Eğitimciler, çoklu dil öğreniminin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını vurguluyor.