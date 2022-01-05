İngiltere Hangi Kıtada? İngiltere Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere'nin coğrafi konumu ve hangi yarım kürede olduğu sıkça sorulan ve araştırılan başlıklar arasında gelmektedir. Bizler de sizlere yardımcı olmak için bu makaleyi kaleme aldık.

İngiltere Hangi Kıtada?

Dünyanın en güçlü devletleri arasında gösterilen ve Avrupa'nın en gözde devletlerinden birisi olan İngiltere Avrupa kıtasında bulunmaktadır. İngiltere çok kısa bir süre önceye kadar Avrupa Birliği üyesi idi ancak geçen yıl Avrupa Birliği üyeliğinden ayrıldı.

İngiltere dünyanın hangi bölgesinde sorusunun cevabı büyük bir çoğunluk tarafından bilinse de bir bölüm kesim İngiltere'nin hangi kıtada olduğunu karıştırabilmektedir. Bu karışıklığı gidermek için ortaya koyduğumuz bu yazımızda İngiltere hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır sorusuna detaylı cevap bulabileceksiniz.

İngiltere Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Birleşik Krallık üyelerinden olan İngiltere, kuzey yarım kürede yer almaktadır. Avrupa Kıtasının bir parçası olan İngiltere, Büyük Britanya adasının merkezi konumundadır. İngiltere, Kuzey tarafında İskoçya, batı tarafında ise Galler ile komşu durumundadır. İngiltere, Fransa'dan Manş denizi ile ayrılmaktadır. Manş Tüneli ise İngiltere'yi Avrupa kıtasına bağlamaktadır.

Bir ada ülkesi olan İngiltere, değişken bir iklim yapısına sahiptir. İngiltere'de kışlar yumuşak bir şekilde geçerken yaz ayları ise serin bir ortamda geçer. Bu iklim yapısında Gulf Stream sıcak su akıntısı etkili olmaktadır. İngiltere'nin en önemli şehri ve başkenti Londra'dır. Londra sadece İngiltere'nin değil bütün dünyanın gözde şehirleri arasındadır.

Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülkenin toplam nüfusu 66 milyon civarında iken İngiltere'nin tek başına toplam nüfusu 56 milyon civarındadır. Bu da demek oluyor ki Birleşik Krallık nüfusunun neredeyse yüzde 85'ini İngiltere nüfusu oluşturmaktadır. Meşruti monarşi ile yönetilen ülkede Kraliyet devam etmektedir. Ancak Kraliyet ailesinin çok fazla yetkisi yoktur ve sembolik bir anlam taşımaktadır.