İngiltere Para Birimi: İngiliz Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Ekonomisi ile ön plana çıkan İngiltere'nin önemli gelir kaynaklarından bir tanesi de turizm sektörüdür. Sadece başkenti olan Londra bile yılda milyonlarca turist ağırlamaktadır. Bu nedenle ülkeye döviz giriş çıkışı oldukça fazladır.

İngiltere Para Birimi Nedir?

İngiltere Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkeden bir tanesidir. Batısında Galler ile kuzeyinde İskoçya ile sınır komşuluğu yapar. Kuzeybatısı İrlanda Denizine, güneydoğusu da Kelt Denizine, doğusu Kuzey Denizine ve güneyi de Manş Denizine açılır.

Başkenti Londra olan bu ülkenin resmi dili İngilizce'dir. Meşruti Monarşi ile yönetilen İngiltere'nin para birimi "İngiliz sterlini" (pound sterling) olarak karşımıza çıkar. İngiliz sterlinin 1/100'ü karşımıza penny olarak çıkar. Madeni paraları; 1, 2, 5, 10, 20, 50 penny ve 1, 2 pound'dur. Banknotları; 5, 10, 20, 50 pound'dur.

İngiliz Para Birimi Kaç Tl, Sembolü Nedir?

İngiliz para birimi olan "İngiliz Sterlini" yanı kısaca pound'un uluslararası para kodu GBP (Great Britain Pound) şeklinde karşımıza çıkar. İngiliz para biriminin sembolü; £ işaretidir. 1 £ günümüzde 19.07 Türk Lirası'na eşittir. 1 Türk Lirası da 0.052 İngiliz Sterlini'ne eşittir.