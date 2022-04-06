İnkılap Ne Demek? TDK Sözlüğüne Göre İnkılap Ve İnkılapçılık Kelimesinin Anlamı

İnkılap kelimesi, özellikle okul yıllarında tarih dersinde çok defa karşımıza çıkan bir kavramdır. Tarihimizi anlamak için bu kelimenin ne demek olduğunu bilmemiz gerekir. Arapça kökenli bu kelime, dilimize de sonradan yerleşmiştir. Bu kelimenin tam olarak ne manaya geldiğini bilmeyenler araştırma yapmıştır. İnkılap kelimesinin anlamını merak edenler TDK sözlükten de yararlanmıştır. Farklı kaynaklarda sıkça karşımıza çıkan bu kelimenin anlamını bilmekte büyük fayda vardır. İnkılap ne demek sorusuna cevap aramak isteyen pek çok kişi araştırma yapar. Böylelikle bu kelimenin doğru anlamını bilmek son derece önemlidir.

İnkılap Ne Demek?

Gündelik dilimizde yer alan ve farklı alanlarda karşımıza çıkan inkılap kelimesinin ne olduğu merak edilir. Bu kelimenin anlamını bilmeyen çoğu kişi, TDK gibi farklı kaynaklardan yararlanır. Arapça kökenli olan bu kelime, özellikle tarihte çok önemli bir anlamı ifade etmektedir.

İnkılap, toplum sistemini daha elverişli bir hale getirmek için yapılan köklü değişimler olarak karşımıza çıkar. Böylelikle inkılap kelimesi değişim ve dönüşümü ifade eder. TDK'ye göre ise, 'toplum düzenini ve yapısını daha iyi bir duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim.' olarak tanımlanır. Bu durumda inkılap, bir toplumun başka bir duruma geçişini ve dönüşümünü ifade etmek için kullanılır.

İnkılapçılık Ne Demek?

İnkılapçılık diğer adıyla devrimcilik, toplumdaki değişikliklerin devrim şeklinde değil, reformlar yoluyla olması gerektiğini savunan yenilikçi bir dünya görüşüdür. Burada amaç, eski kurumları yıkarak yerine yenisini yapmaktır. İnkılapçılık aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, çağın gerçeklerine göre sürekli geliştirmesini ve yenilenmesini ifade eder.

İnkılap ve İnkılapçılık Farkı

İnkılap kavramı çok defa karşımıza çıkan ve anlamını tam olarak bilemediğimiz bir kavramdır. İnkılap kavramı genel olarak, bir toplumun değişimini ve kökten dönüşümünü ifade etmek için kullanılır. Toplumun yenilik içeren bir düzen içerisinde yeniden yaratılması durumu inkılap kelimesini açıklar.

Devrimcilik ise önceden var olan sistemin yenilenmesidir. Bu iki kavram arasındaki benzerlik kimi zaman kafa karışıklığına neden olur. Fakat inkılap ve devrim arasında önemli bir farklılık vardır. Bu durumda inkılap, önceden var olan sistem içerisinde meydana gelen ve iyi yönde olan değişimleri içerir. Bunun aksine devrim ise, önceden var olan sistemin bütünüyle kaldırılması ve yerine yeni bir sistemin getirilmesidir.