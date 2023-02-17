İnkişaf Ne Demek? İnkişaf Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

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İnkişaf Ne Demek?

İnkişaf kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş olan bir sözcüktür. Birden fazla anlamı olan inkişaf kelimesinin günlük konuşma dilinde de yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. İnkişaf, "bir şeyin ortaya çıkması, anlaşılması, gün yüzüne çıkması" şeklinde tanımlanır. Bunun yanında söz konusu kelime "gizli olan sırların açığa çıkması" olarak da bilinir.

TDK sözlüğünde de inkişaf kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Bu sözlükte inkişaf, "aşikar ve ortaya çıkan" olarak ifade edilmiştir. İnkişaf kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Bazı edebi eserler, televizyon programları ya da medyada da bu kelimenin kullanıldığı görülür.

İnkişaf Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

İnkişaf kelimesinin cümle içinde kullanımını gördüğünüzde kelimenin anlamını daha iyi kavramanız mümkün olacaktır. Bu kapsamda inkişaf kelimesinin geçtiği cümleleri inceleyebilirsiniz.