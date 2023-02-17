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Giriş Tarihi: 17.2.2023 16:10 Son Güncelleme: 17.2.2023 16:10

İnkişaf Ne Demek? İnkişaf Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Konuşma esnasında kurulan cümlelerde doğru kelimelerin seçilmesi çok önemlidir. Türkçe son derece zengin bir dildir. Yabancı dillerden dilimize geçmiş çok sayıda kelime vardır. Bu kelimelerden biri de inkişaf sözcüğüdür. İnkişaf ne demek? Kelimenin cümle içinde kullanımı anlamını özümsemenizi sağlayacaktır. İnkişaf cümle içinde kullanımı ve kökeni, inkişaf kelime kökü gibi merak edilen konuları sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

İnkişaf Ne Demek? İnkişaf Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İnkişaf ne demek sorusuna cevap bulmak için küçük bir sözlük araştırması yapmanız yeterli olacaktır. İnkişaf cümle içinde kullanımı ve kökeni incelendiğinde ise söz konusu kelimenin cümleye anlam derinliği kazandırdığı görülür. Kelimenin cümle içinde kullanımını görmeniz anlamının akılda kalıcılığını artırır. Günlük konuşma dili ve edebi eserlerde bu kelimeyle karşılaşırsınız. İnkişaf kelime kökü ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

İnkişaf Ne Demek?

İnkişaf kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş olan bir sözcüktür. Birden fazla anlamı olan inkişaf kelimesinin günlük konuşma dilinde de yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. İnkişaf, "bir şeyin ortaya çıkması, anlaşılması, gün yüzüne çıkması" şeklinde tanımlanır. Bunun yanında söz konusu kelime "gizli olan sırların açığa çıkması" olarak da bilinir.

TDK sözlüğünde de inkişaf kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Bu sözlükte inkişaf, "aşikar ve ortaya çıkan" olarak ifade edilmiştir. İnkişaf kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Bazı edebi eserler, televizyon programları ya da medyada da bu kelimenin kullanıldığı görülür.

İnkişaf Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

İnkişaf kelimesinin cümle içinde kullanımını gördüğünüzde kelimenin anlamını daha iyi kavramanız mümkün olacaktır. Bu kapsamda inkişaf kelimesinin geçtiği cümleleri inceleyebilirsiniz.

  • Her türlü durumda gerçeklerin inkişaf etmesini beklemeniz gerekir.
  • Beklediğimize değdi. Hayalini kurduğumuz her şey inkişaf etti.
  • İnkişaf eden olaylar karşısında sükûnetini korudu ve gelişmeleri takip etti.

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