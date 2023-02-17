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Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:41 Son Güncelleme: 17.2.2023 12:41

İnmek Zıt Anlamlısı Nedir? İnmek Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

İsim ve sıfatların zıt anlamlıları olabileceği gibi fiil olan kelimelerin de zıt anlamlı karşılıkları vardır. Zıt anlamlı kelimeler birbirinin olumsuzunu değil tam tersi bir durumu ifade etmek için kullanılır. İnmek kelimesinin de zıt anlamı vardır. Peki, inmek zıt anlamlısı nedir?

İnmek Zıt Anlamlısı Nedir? İnmek Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Türkçede eş anlamlı, eş sesli ve zıt anlamlı kelimeler vardır. Bu konular bizlere ilkokul yıllarında öğretilir. Oldukça zevkli ve bir o kadar da kolay olan bu dersler aslında günlük hayatımızın bir parçalarıdır. Zıt anlamlı kelimelerle gün içersinde sıklıkla karşılaşırız. İnmek kelimesi de onlardan biridir. İşte, inmek kelimesinin zıt anlamlısı...

İnmek kelimesinin anlamı

İnmek kelimesi farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre inmek kelimesinin 14 farklı kullanım alanı vardır. İnmek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek
  • Bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak
  • Dağ, tepe vb. yüksek bir yerden gelmek
  • Bir yerden başka bir yere gitmek, varmak
  • Konaklamak
  • Alçalıp eski durumuna dönmek
  • Fiyatı düşürmek
  • Değeri düşmek
  • Vurmak
  • Yıkılmak
  • Bir yeri kaplamak, basmak veya bir yerden akmak, kaymak
  • Uzamak, ulaşmak
  • Ağmak
  • Sayısı azalmak

İnmek kelimesinin zıt anlamlısı

İnmek kelimesi kalıplaşmış bazı kelime grupları içerisinde de kullanılabilmektedir. Örneğin; yüreğime indi, gözüme perde indi vb. gibi. İnmek kelimesinin zıt anlamlısı da bulunmaktadır. İnmek kelimesinin zıt anlamlısı çıkmak kelimesidir.

İnmek kelimesi ve zıt anlamı ile ilgili cümleler

  • Poşeti almak için aşağı inmen gerekiyor.
  • Merdivenleri üçer üçer çıktı.

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İnmek Zıt Anlamlısı Nedir? İnmek Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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