İnmek Zıt Anlamlısı Nedir? İnmek Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Türkçede eş anlamlı, eş sesli ve zıt anlamlı kelimeler vardır. Bu konular bizlere ilkokul yıllarında öğretilir. Oldukça zevkli ve bir o kadar da kolay olan bu dersler aslında günlük hayatımızın bir parçalarıdır. Zıt anlamlı kelimelerle gün içersinde sıklıkla karşılaşırız. İnmek kelimesi de onlardan biridir. İşte, inmek kelimesinin zıt anlamlısı...

İnmek kelimesinin anlamı

İnmek kelimesi farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre inmek kelimesinin 14 farklı kullanım alanı vardır. İnmek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek

Bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak

Dağ, tepe vb. yüksek bir yerden gelmek

Bir yerden başka bir yere gitmek, varmak

Konaklamak

Alçalıp eski durumuna dönmek

Fiyatı düşürmek

Değeri düşmek

Vurmak

Yıkılmak

Bir yeri kaplamak, basmak veya bir yerden akmak, kaymak

Uzamak, ulaşmak

Ağmak

Sayısı azalmak

İnmek kelimesinin zıt anlamlısı

İnmek kelimesi kalıplaşmış bazı kelime grupları içerisinde de kullanılabilmektedir. Örneğin; yüreğime indi, gözüme perde indi vb. gibi. İnmek kelimesinin zıt anlamlısı da bulunmaktadır. İnmek kelimesinin zıt anlamlısı çıkmak kelimesidir.

İnmek kelimesi ve zıt anlamı ile ilgili cümleler