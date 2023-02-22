İnorganik Bileşikler Nelerdir? İnorganik Bileşiklerin Özellikleri ve Örnekleri Neler?

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İnorganik Madde Nedir?

İnorganik kelime anlamı olarak şu şekildedir:

- içinde canlı bulunmayan, cansız olan

- Organik olmayan. (Kimya terimi)

Canlıların hücre yapısını organik ve inorganik maddeler oluşturur. İnorganik maddeler diğer adıyla inorganik bileşenler, genellikle karbon atomu içermeyen maddelerdir. Canlılar inorganik maddeleri çevreden alırlar. Bunlar organik bileşiklere kıyasla çok az sayıdaki atomlardan oluşan bileşiklerdir. Herhangi bir kimyasal zarara uğramadan hücre zarından kolaylıkla geçebilirler. Enerji kaynağı olarak kullanılamazlar. İnorganik maddeler hücrelerin yapısına katılabilir, metabolik faaliyetlerin düzenlenmesi ve yıpranan dokuların onarılması gibi olaylarda görev yaparlar.

İnorganik Bileşiklerin Özellikleri

İnorganik bileşikler su, mineraller, asit, baz, tuz olarak sıralanabilir.

İnorganik maddelerin genel özellikleri ise şu şekildedir:

- Canlı vücudu tarafından sentezlenemediği için tüm canlılar tarafından dışarıdan alınmak zorunda olan bileşiklerdir.

- Genellikle karbon (C) atomu taşımazlar

- Çok küçük moleküller oldukları için sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler

- Enerji kaynağı olarak kullanılamazlar

- Vücutta yapıya katılma, onarma ve düzenleme görevleri vardır

- Organik bileşenlerin ham maddesi olarak karşımıza çıkar

Su:

- Su miktarı her canlı için kendi metabolizma faaliyetlerine göre farklılık gösterir.

- Vücut ısısının dengelenmesini sağlar.

- Besinlerin sindirimini sağlar. İyi bir çözücüdür.

- Metabolik atıkların seyreltilmesini sağlar.

- Bir çok maddenin kanda taşınmasını sağlar.

- Solunum için gazların difüzyona uğramasını sağlar.

- Fotosentezde elektron ve proton sağlar.

- Enzimlerin çalışma ortamını oluşturur.

- Yüksek ısı emme kabiliyeti sayesinde ani sıcaklık yükselmelerine karşı canlıyı korumuş olur.

Mineraller:

Az miktarda çok iş gören maddelerdir. Her biri ayrı görev ve öneme sahiptir.

1. Kalsiyum (Ca) :

- Kemik ve dişlerin yapısına katılır.

- Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

- Kas ve sinirlerin normal çalışmasını sağlar.

- Eksikliğinde kemik gelişim bozukluklarına neden olur. (Çocuklarda raşitizim, yetişkinlerde osteoporoz)

2. Demir ( Fe):

- Solunumda görevli olan sitokromların ve hemoglobinin yapısına katılır.

- Alyuvarlardaki hemoglobin yapısına katıldığı için eksikliğinde Anemi(Kansızlık) görülür.

3. Sodyum (Na):

- Vücudun Ph değerini düzenler.

- Kas kasılması ve sinir hücrelerine bilgi iletimini sağlar.

- Enzimlerin çalışmasını sağlar.

- Kalp ritmini düzenler.

- Eksikliği kas kramplarına sebep olur.

- Fazla alınması halinde vücudun su tuz dengesi bozulduğu için yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları ve ödeme neden olmaktadır.

4. Magnezyum (Mg):

- Klorofilin yapısına katılır.

- Kemik ve diş gelişimde kalsiyum ve fosfora yardımcıdır.

- ATP ile ilgili tepkimelerin ve sinir sisteminin normal çalışması için gereklidir.

- Eksikliği kısırlığa ve düzensiz menstural döngüye( Adet Döngüsü) sebep olmaktadır.

5. Fosfor (P):

- DNA,RNA ve ATP' nin yapısına katılır.

- Kemik diş gelişiminde etkilidir.

- Eksikliğinde kemik yumuşaması ve düzensiz alyuvar üretimi görülür.

6. İyot ( I ):

- Troid hormonlarının sentezi için gereklidir.

- Troid hormonları büyüme gelişme üzerine etkin olduğu için eksikliğinde cücelik ve guatr hastalığına sebep olur.

7. Potasyum (K):

- Vücut sıvılarında asit-baz dengesinin korunmasını sağlarlar.

- Sinir ve Kas aktivitelerini düzenler.

- Protein sentezinde de etkindir.

- Kalp ritmini düzenler.

8. Klor (Cl ):

- Mide özsuyunun üretiminde ve hormonların çalışmasında etkindir.

- Doku sıvısı ve hücreler arası osmotik dengeyi kurar.

Asitler:

- Suda çözündüklerinde Hidrojen iyonu verirler.

- Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

- Tatları ekşidir.

- Karbon içerenler organik diğerleri inorganik asitlerdir.

- ÖR: HCl inorganik, laktik asit organik asittir.

Bazlar:

- Suda çözündüklerinde suya hidroksil iyonu verirler

- Turnusol kağıdını maviye çevirirler.

- Tatları acıdır.

- Karbon ve azot içerenler organik diğerleri inorganiktir.

Tuzlar:

- Asit ve bazların tepkimeye girmesi sonucu oluşurlar.

- Oluşumları sırasında su açığa çıkarırlar.